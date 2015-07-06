Vahdettin Köşkü'nün bitişiğindeki hanelerin yıkımına iptal kararı

İstanbul Çengelköy'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi için restore edilen Vahdettin Köşkü'nün bitişiğindeki hanelere çıkan yıkım kararı yargı tarafından iptal edildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Kuleli Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) encümeninin 13 hanenin tahliye ve yıkımına ilişkin Mayıs 2014'te aldığı karar mahallelinin bireysel olarak açtığı davalarda yargıya taşınmıştı. İdare mahkemelerinden 7 hanenin yıkımına ilişkin iptal kararları geldi.

Mahkemeler, belediyenin herhangi bir inceleme yapmadan binaların yıkımına karar vermesini hukuka aykırı buldu. İBB Başkanlığı tarafından yapılan savunmada Kuleli Mahallesi'ndeki yıkım kararı çıkarılan hanelerin Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama imar planının "eğim ve Boğaziçi yönünden yeşil olması gereken alanda ve yolda kaldığı", inşaat ruhsatı olmayan yapıların ise yıkılması gerektiği savunuldu.

Mahalleli ise dava dilekçelerinde evlerinin 1957'den önce inşa edildiğini ve 2981 sayılı yasaya göre İmar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1957 yılından önce yapılmış yapıların imar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni almış yapılar olarak kabul edildiğini belirtti.

Mahkemeler ise mahalleliyi haklı bularak belediyenin yapıların inşa edildiği tarihe ilişkin araştırma yapmadan binaların yıkımına karar vermesini hukuksuz buldu.

İnceleme yapılmamış

Semt sakini Vacide Kaymaz'ın açtığı davada 8. İdare Mahkemesi'nin aldığı iptal kararında belediyenin binaların yapım tarzı, mimari uslubu, kullanılan malzemesi gibi özelliklerini dikkate alarak hangi tarihte yapıldığının belirlenebilmesi için teknik elemanlar tarafından bir inceleme yaptırması gerektiği, yapıların hangi dönemde yapıldığı belirlendikten sonra bir işlem tesis edilebileceği belirtildi. Kararda, "yapının yasallığına dair belge bulunmadığı gerekçesiyle doğrudan yıkım kararı alınması ve tahliyesine yönelik tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamıştır" denildi.

'Biz kazandık'

Mahalleli ise iptal kararlarını sevinçle karşıladı. Mahalle sakinlerinden İsmail Sever: Davaları kazanmaya başladık. Peş peşe iptal kararları geliyor. Biz zafer kazandık. Belediyenin ilk bize çıkardığı karar 3 gün içinde evlerimizi terk etmemize yönelikti. Yıkım için çıkan encümen kararı hukuksuzdu.

Ne olmuştu?

Vahdettin Köşkü'nün bitişiğinde 60 yıldır Kuleli'de yaşayan mahalle sakinlerine yıkıma gerekçe olarak alanın köşkün güvenliği için 'yeşil alan' olarak düzenleneceği söylenmişti.