Erdoğan'dan İlber Ortaylı'ya Vahdettin Köşkü tepkisi: Güya düşünce adamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nün restorasyonunu eleştiren Tarihçi Prof. İlber Ortaylı'ya Topkapı Sarayı'ndan yanıt verdi. "Birileri yazıyor çiziyor" diyen Erdoğan, Ortaylı'nın "Vahdettin Köşkü’nü niçin yaptınız, ne yapacaksınız? Bunu başbakan kendisi için kullanacak" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak "Tabii şu an Cumhurbaşkanlığı makamındayız.. Bunu ne yapacaksın? Yani bu tür şeyleri bu eserleri ayağa kaldırmaktan bunları yeniden kazandırmaktan rahatsız olan maalesef güya düşünce adamı yazıyor, çiziyor ve bunları eleştirmeye, bunun altına da arasına da her türlü hakareti sıkıştırmaya çalışıyor" diye konuştu.

Topkapı Sarayı'nın restorasyonu tamamlanan bölümlerinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Birileri yazıyor çiziyor. İşte Vahdettin Köşkü’nü niçin yaptınız, ne yapacaksınız? Bunu diyor başbakan kendisi için kullanacak. Tabii şu an Cumhurbaşkanlığı makamındayız.. Bunu ne yapacaksın? Yani bu tür şeyleri bu eserleri ayağa kaldırmaktan bunları yeniden kazandırmaktan rahatsız olan maalesef güya düşünce adamı yazıyor, çiziyor ve bunları eleştirmeye, bunun altına da arasına da her türlü hakareti sıkıştırmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki nerede hangi eserler varsa bunu bugüne kazandıracağız. Buradan ama Cumhurbaşkanı istifade eder, ama başbakan istifade eder, ya da değişik kurumlarımız istifade eder. Biz, 12 senede kazandırdığımız eserlerle iftihar ediyoruz."