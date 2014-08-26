Ortaylı: Vahdettin Köşkü aslına uygun restore edilmedi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde kullanacağı iddia edilen Vahdettin Köşkü restorasyonunu eleştirdi. Ortaylı “Restorasyonunu hiç beğenmiyorum. Tarihi realiteye, mimari kurallara sadık bir restorasyon olmadığını herkes biliyor" dedi.

Tarabya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen'in düzenlediği basın toplantısına katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kullandığı Tarabya Köşkü’nde, Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı iddia edilen Vahdettin Köşkü'nü eleştirdi.

Tarabya Köşkünün içindeki Av Köşkü'nün bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı, seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanacağı iddia edilen Vahdettin Köşkü'nün restorasyonunu hiç beğenmediğini söyledi.

Ortaylı, “Vahdettin Köşkü'nün Restorasyonunu hiç beğenmiyorum. Tarihi realiteye, mimari kurallara sadık bir restorasyon olmadığını herkes biliyor. Vahdettin'in, yani son Padişahın şehzadeliğinden kalmadır. İstersiniz varislerine, isterseniz Mimari tarihçilerine sorun hiç kimse bugünkü restorasyonda mutabık değil” diye konuştu.

‘Beni ilgilendirmez...’

Bu görüşünü Erdoğan'a söyleyip söyleyemeyeceği sorusuna “Hayır söylemem. Beni hiç ilgilendirmiyor yapılan işler” yanıtı veren Ortaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben devletin neleri, nasıl kullanacağına hiçbir şekilde müdahale edemem. Bir defa, güvenlik meselesi var. Kocaman bir şehirde, bir devlet reisinin oturacağı yerin nasıl düzenleneceğini biz bilemeyiz. Ama binanın aldığı şekille hiç mutabık değilim. İnşallah öbür binalara dikkat edilir. Hepsinin kullanılmasına taraftarım aslında. Kullanılmayınca çöküyor bunlar. Bir kaç tane sefaret burda, İngiltere ve İtalyan Yazlık Sefareti kullanılmadıkları için çöküntüye uğradılar. Bu binaların devamlı bakılması restore edilmesi lazım.”

Misafirhane olabilir

Erdoğan'ın Tarabya Köşkü'nü kullanmaması halinde ne olacağını soran bir gazeteciye de Ortaylı, " Bir şey bulunur herhalde. İstanbul’da bu tip binalara çok ihtiyaç var. Şu Av Köşkü restore edilmiş, böyle değildi bu. Burada bir devlet başkanı çok rahatlıkla misafir edilir" dedi.