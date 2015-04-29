Vahdet: Türk gençliğinin de Beatles gâvurları gibi ahlâksız olmalarını istiyorlar!

Birleşik Haziran Hareketi’nin 1 Mayıs için hazırladığı afişlerden birindeki Beatles grubu temasını “üniformalı liseli öğrenciler” sanarak, "Geziciler tarafından provokasyon için hazırlanan afişlerde üniformalı liseli öğrencilerinin 1 Mayıs’ta Taksim’e koştuğu görülüyor” ifadelerininin yer aldığı haberle gündeme gelen Vahdet gazetesi, kendini savundu. Gazetenin Ankara Temsilcisi Fatih Akkaya, söz konusu haberin çarpıtıldığını öne sürerek, "Velev ki Beatles’i bilmiyoruz, Bu bizim için “cahillik” değil, olsa olsa “övünç” vesikası olur" dedi. Akkaya, "Şimdi daha iyi anlıyorum, o afişe neden Beatles Grubu’nun fotoğrafını bastıklarını; Türk gençliğinin de, Beatles solistleri (gâvurları) gibi kural ve ahlak tanımaz olmalarını istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Gazetenin bugünkü nüshasında sürmanşetten "Sol medyadan gâvurluk" başlığıyla verilen haberde yer alan "Afişteki İngiliz gâvurları" ifadeleri kullanılırken, Fatih Akkaya'nın köşesinde bu sıfatlandırma yer almadı.

Akkaya'nın Vahdet'te "Velev ki..." başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2015) yazısı şöyle:

‘1 Mayıs’ı anma’ adı altında yeni bir Gezi eylemi başlatma peşinde olan illegal oluşumların hazırlıklarıyla ilgili haberimiz, “tartışma”konusu yapıldı.

Sol medya organları, Vahdet’in haberini çok farklı bir noktaya çekerek sulandırıp, itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Vay neymiş, sözkonusu eylem afişindeki kişiler “İngiliz müzik grubu Beatles üyeleri” imiş de biz bunları “liseli öğrenciler” sanmışız.

Haberimizin özünde, Birleşik Haziran Hareketi(BHH) adlı Gezici oluşumun gençlere “Yasa ve yasak tanımıyoruz, 1 Mayıs’ta Taksim’de olalım” çağrısı yaptığı bilgisi var.

Yasa dışı eylem için “afiş” de bastırılmış. Haberimizde bu “afiş”e de yer verilerek, gençlerin bu şekilde illegal eyleme davet edildiğinin altı çiziliyor.

En önemlisi de “Taksim eyleme kapalı iken, bu girişimle ne yapılmaya çalışılıyor? Yeni Berkin’ler mi arzulanıyor” soruları gündeme getiriliyor.

Cumhuriyet, Yurt, Evrensel, Birgün gibi gazeteler bu haberden dolayı Vahdet’i hedef aldılar.

O afişteki kişiler “Beatles üyeleri”ymiş, Beatles üyelerini “liseli öğrenciler” sanmışız, Vahdet olarak Beatles’i bilmeyecek kadar cahilmişiz! Bu ve benzeri ithamlarda bulundular.

Güler misin ağlar mısın?

Biz ne diyoruz, bunlar ne diyor.

Gençlerin illegal eyleme çağrılıyor olması yalan mı, değil.

“Yeni Berkin’ler mi arzulanıyor” sorusuna cevap mı var, hayır.

Eee?

Biz Beatles’i bilmiyormuşuz! Haber buymuş!

Velev ki Beatles’i bilmiyoruz,

Bu bizim için “cahillik” değil, olsa olsa “övünç” vesikası olur.

Ancak “Beatles”i sizler iyi tanır ve çok seversiniz.

Hele baş solistleri John Lennon?

İdolünüzdür eminim ki?..

Dün gazetemizin internet sitesi gazetevahdet.com’da da aktarıldığı üzere, İslam’a olan mesafenizde John Lennon’un “Imagine” adlı şarkısında dile getirdiği “hayal”in etkisi vardır kesin!

“Dinsiz, ahlaksız bir dünya; uyuşturucu ve cinselliğin sınırsızca yaşandığı bir dünya hayali”nin?

Evet evet…

Şimdi daha iyi anlıyorum, o afişe neden Beatles Grubu’nun fotoğrafını bastıklarını!

Türk gençliğinin de, Beatles solistleri gibi kural ve ahlak tanımaz olmalarını istiyorlar.

***

Değerli okurlar, Vahdet’in “duruş” ve “haberleri”nden son derece rahatsızlar.

Özellikle üniversitelerde yuvalanmış marjinal sol örgütler ile PKK sempatizanlarının üzerine gitmemizden; bunlara neden göz yumulduğunu sorguluyor olmamızdan ve toplumsal sorunlar ile gayri ahlaki etkinliklere karşı yayınlarımızdan…

Bilim yuvaları olması gereken üniversiteleri adeta “terör yuvaları” haline getirmişler ve kimsenin gördüğü ettiği yok mesela.

Ama bir gazete çıkmış ve bunlara “dur” diyor.

Vahdet’in yayınları etkili de oluyor.

“Derste DHKP-C sunumu”na soruşturma açılması, Kandil’de çekilen “PKK belgeseli”nin İstanbul Film Festivali’nde gösterim listesinden çıkarılması,

Liseli öğrenciler arasında düzenlenmek istenen “dansöz yarışması”nın iptal edilmesi…

İlk aklıma gelenler bunlar ve hepsi de Vahdet’in yayınları sayesinde.

“Beatles’in çocukları” bu Vahdet’i sever mi hiç?