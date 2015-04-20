Vahdet gazetesi, PKK mensuplarının kamplardaki yaşamlarını anlatan "Bakur" adlı belgeselin 34. İstanbul Film Festivali'ndaki gösteriminin iptal edilmesini üstlendi.
"Eğer geçen hafta Vahdet’in sürmanşetten duyurduğu “PKK Belgeseli” haberi olmasaydı Ovacık Cumhuriyet Savcısı’nın ölüm ömrünü veren teröristin kahraman gibi sunulduğu o belgesel gösterime girmiş olacaktı" ifadeleri ile sansürü savunan Vahdet'in Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, "Neyse ki, skandalı deşifre etmemizin ardından harekete geçen Bakanlık, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak örgüt propagandasına 'dur' dedi" iddiasında bulundu.
Dönmez'in "Vahdet ve rekor" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:
Eğer geçen hafta Vahdet’in sürmanşetten duyurduğu “PKK Belgeseli” haberi olmasaydı Ovacık Cumhuriyet Savcısı’nın ölüm ömrünü veren teröristin kahraman gibi sunulduğu o belgesel gösterime girmiş olacaktı.
Neyse ki, skandalı deşifre etmemizin ardından harekete geçen Bakanlık, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak örgüt propagandasına “dur” dedi.
Bu vesileyle Ankara büromuzu, haber merkezimizi ve tüm Vahdet ekibini bir kez daha kutluyorum.
İnanıyorum ki büyük bir şuurla, bir bilinçle, müjdeleyen nefret ettirmeyen Vahdet diliyle, ilkelerle hareket eden bu genç kadro; ülkemizin ve milletimiz hayrına daha nice başarılara imza atacaktır.
Bugün yine sürmanşetimizden okuyorsunuz.
İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim’in oluru, Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile 25 Nisan tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan “7. İstanbul Lise-lerarası Dans Yarışması” haberlerimiz üzerine ‘iptal’ edildi.
Henüz 14-15 yaşındaki körpecik yavrularımızın ahlâkı, pavyon ve gazino dansözlerinden toplanan sözde jüri üyelerinin rehberliğinde kirletilecekti.
Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz kıymetli okuyucularımız?
Fark ettiyseniz değerlerimizi tahrip eden bu yarışma tam 6 yıl icra edilmiş… Yedincisi ise Vahdet’in haberine takıldı.
Ne kadar şükretsek azdır.