Vahdet gazetesi, PKK mensuplarının kamplardaki yaşamlarını anlatan "Bakur" adlı belgeselin 34. İstanbul Film Festivali'ndaki gösteriminin iptal edilmesini üstlendi.

"Eğer ge­çen haf­ta Vah­de­t’­in sür­man­şet­ten du­yur­du­ğu “PKK Bel­ge­se­li­” ha­be­ri ol­ma­say­dı Ova­cık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ölüm öm­rü­nü ve­ren te­rö­ris­tin kah­ra­man gi­bi su­nul­du­ğu o bel­ge­sel gös­te­ri­me gir­miş ola­cak­tı" ifadeleri ile sansürü savunan Vahdet'in Genel Yayın Yönetmeni Yener Dönmez, "Ney­se ki, skan­da­lı de­şif­re et­me­mi­zin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen Ba­kan­lık, şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni sız­la­ta­cak ör­güt pro­pa­gan­da­sı­na 'dur' de­di" iddiasında bulundu.

Dönmez'in "Vahdet ve rekor" başlığıyla yayımlanan (20 Nisan 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Eğer ge­çen haf­ta Vah­de­t’­in sür­man­şet­ten du­yur­du­ğu “PKK Bel­ge­se­li­” ha­be­ri ol­ma­say­dı Ova­cık Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ölüm öm­rü­nü ve­ren te­rö­ris­tin kah­ra­man gi­bi su­nul­du­ğu o bel­ge­sel gös­te­ri­me gir­miş ola­cak­tı.

Ney­se ki, skan­da­lı de­şif­re et­me­mi­zin ar­dın­dan ha­re­ke­te ge­çen Ba­kan­lık, şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri­ni sız­la­ta­cak ör­güt pro­pa­gan­da­sı­na “du­r” de­di.

Bu ve­si­ley­le An­ka­ra bü­ro­mu­zu, ha­ber mer­ke­zi­mi­zi ve tüm Vah­det eki­bi­ni bir kez da­ha kut­lu­yo­rum.

İna­nı­yo­rum ki bü­yük bir şu­ur­la, bir bi­linç­le, müj­de­le­yen nef­ret et­tir­me­yen Vah­det di­liy­le, il­ke­ler­le ha­re­ket eden bu genç kad­ro; ül­ke­mi­zin ve mil­le­ti­miz hay­rı­na da­ha ni­ce ba­şa­rı­la­ra im­za ata­cak­tır.

Bu­gün yi­ne sür­man­şe­ti­miz­den oku­yor­su­nuz.

İs­tan­bul Va­li­li­ği ve İl Mil­li Eği­ti­m’­in olu­ru, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si­’nin des­te­ği ile 25 Ni­san ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği du­yu­ru­lan “7. İs­tan­bul Li­se-­le­ra­ra­sı Dans Ya­rış­ma­sı­” ha­ber­le­ri­miz üze­ri­ne ‘ip­ta­l’ edil­di.

He­nüz 14-15 ya­şın­da­ki kör­pe­cik yav­ru­la­rı­mı­zın ah­lâ­kı, pav­yon ve ga­zi­no dan­söz­le­rin­den top­la­nan söz­de jü­ri üye­le­ri­nin reh­ber­li­ğin­de kir­le­ti­le­cek­ti.

Bu ne an­la­ma ge­li­yor bi­li­yor mu­su­nuz kıy­met­li oku­yu­cu­la­rımız?

Fark et­tiy­se­niz de­ğer­le­ri­mi­zi tah­rip eden bu ya­rış­ma tam 6 yıl ic­ra edil­mi­ş… Ye­din­ci­si ise Vah­de­t’­in ha­be­ri­ne ta­kıl­dı.

Ne ka­dar şük­ret­sek az­dır.