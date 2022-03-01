UZZK Başkanı Tan: Zeytincilik kanunu yönetmelik ile delinmek isteniyor

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı (UZZK) Dr. Mustafa Tan, "Sektörümüzün hiç bir şekilde görüşü alınmadan Zeytincilik kanunumuz bir yönetmelik aracılığıyla bir kez daha delinmek isteniyor" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Tan, kamuoyu ile paylaştığı açıklamada, "Zeytincilik sektörümüz son anda bize ulaşan bu baskın yönetmelikle bir kez daha huzursuz edildi. Sektörümüzün hiç bir şekilde görüşü alınmadan Zeytincilik kanunumuz bir yönetmelik aracılığıyla bir kez daha delinmek isteniyor. Zeytin ağacımızı ve kanunumuzu hukuka karşı bu girişimlere karşı 25 yıldır TBMM’de tam yedi kez koruduk. Bu kez de koruyacak, bir kez daha hak yerini bulacak ve kazanacağız. Yargı süreci başlamadan yönetmeliği iptal ederek elinizi kutsal zeytin ağacından derhal çekin" çağrısında bulundu.

Zeytinliklerle madencilik alanlarının denk gelmesi durumunda belli şartlarla bu alanlarla madencilik yapılmasını düzenleyen yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğinin 115. maddesine yapılan eklemeyle söz konusu alanlarda belli şartlar altında madencilik yapılabileceği belirtildi.

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