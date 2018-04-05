Uzun süren stres kilo aldırıyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi\'nden Uzman Diyetisyen Olcay Barış, uzun süre strese maruz kalmanın kilo aldırdığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Barış, ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde yapılan ve stres altındayken yediklerimizden değil, stres nedeniyle salgılanan hormondan dolayı kilo alındığı sonucuna varan araştırmayı değerlendirdi. Barış, araştırmanın henüz deney aşamasında olduğunu ancak bulguların en az 24 saat stres altında kalınması halinde vücuttaki yağ miktarında artış olacağına dair olduğunu söyledi.

ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Bölümü’nde yapılan bir araştırmaya göre, stres başlı başına hücreler üzerinde yarattığı etki nedeniyle kilo almamıza neden oluyor. Araştırma henüz fareler üzerinde denendi ancak uzmanlar insanlarda da benzer etkilerin olduğu görüşünde. Barış, “Bugüne kadar, stresliyken, üzgünken, kaygılıyken iştahımızın açıldığını ve bu ruh hallerinin bu nedenle kilo almamızı kolaylaştırdığını söylüyorduk. Araştırmaya göre stres tek başına bir neden olarak, yağ hücrelerinin artmasına neden oluyor ve kilo artışı yapıyor” dedi.

\"STRESE BAĞLI KİLO ALMAK KAÇINILMAZ\"

Her iki koşulda da stresin kilo alınmasında önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Barış, “Aslında dikkat etmemiz gereken şu; strese hepimiz maruz kalıyoruz gün içinde önemli olan stresi yönetmeyi öğrenmek. Aksi takdirde dengeli bile beslensek gün içinde strese bağlı olarak kilo almak kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

24 SAAT STRES HORMONUNA MARUZ KALAN FAREDE YAĞ ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Stres kısmen göreceli bir kavram, her birey yaşamını ya da işini stresli tanımlar ancak her strese maruz kalma durumunun kiloya zemin oluşturduğunu söylemek de mümkün değil. Bu durumda strese ne kadar maruz kaldığımız belirleyici, araştırma bulgularından yola çıkan Barış, “Çalışmada 24 saat boyunca stres hormonuna maruz kalan farelerde yağ oranın iki katına çıktığı ifade ediliyor. Kısa süreli stresin, kilo alma nedeni olduğunu söylemek çok güç, burada önemli olan, gün içindeki stresin gece de devam edip etmediğidir\" dedi.

KİLO VERMEK İÇİN EN SIK YAPILAN HATALAR

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Olcay Barış yazın yaklaşmasıyla birlikte diyet programlarının yeniden yapılmaya başlandığını ancak bazı konularda ısrarla hata yapıldığını söyledi ve o hatalar, nedenleri şöyle sıraladı:

Tek tip beslenme: Tek tip beslenme ile kilo verdiğimizi sanırız ama çoğunlukla kas kaybı yaşarız. Vücuttan atılan ödem de, kilo verme olarak değerlendirilir ancak ilk fırsatta yerini geri alacaktır.

Uzun süre aç kalmak: Ramazan ayında oruç tutanların birkaç gün içinde kilo verdiğini düşünmesinin nedeni de kaybedilen kas ve ödemdir. Bir diyet metodu olarak da uzun süre aç kalmak son derece hatalıdır, kas kaybına neden olduğu gibi, bünyenizin zayıflamasına neden olur.

Limonlu ya da sirkeli su kullanımı: Hiçbir gıda, bilimsel olarak yağ yakmaz. Limonlu su ya da sirkeli su ile sadece metabolizmanın hızlanmasına destek olabilirsiniz ama kilo verme sürecinin temel formüllerinden gibi yansıtılması yanlış.

Etkili diyetlere birden başlamak: Birden hızlı ve kapsamlı bir diyete başlamak, bağışıklık sistemimizi ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bu nedenle diyetin A, C ve E vitaminleri açısından zengin olması çok önemli bağışıklık sistemimizin zayıflamaması için. Diyet aslında bir sağlıklı yaşam tarzı ve bunun sürdürülmesi lazım.

Barış, sahip olunan her bir kilo için 30-35 mililitre su içilmesi gerektiğini söyleyerek, “Günde 2-3 kupa yeşil çay içmenin metabolizmayı ciddi anlamda hızlandırdığı bilinmektedir. Ama bunlar dışında hiçbir besinin yağ yakma özelliği yoktur” dedi.

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