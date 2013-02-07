Uzun süreli bilgisayar kullanımı hastalık sebebi

Bilgisayar kullanımı, el ve bilekleri olumsuz etkileyerek sıklıkla ahşap oymacılığı, tornacılık gibi meslek dallarında ya da örgü, nakış ile ilgilenenlerde görülen bir hastalığın ofis çalışanları arasında da yaygınlaşmasına neden oluyor. Karpal Tünel Sendromu adı verilen bu hastalık kendini parmaklarda ağrı ve uyuşma şeklinde gösteriyor, kuvvet kaybı ve kas erimesine de yol açabiliyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bülent Fahri Kılınçoğlu, karpal tünel sendromunda şikayetlerin genellikle gece ortaya çıktığını söyledi. Soruna, başparmak ile 2. ve 3. parmakları hareket ettiren ve duyusunu sağlayan sinirin bilekten geçtiği tünel içinde sıkışmasının neden olduğunu belirten Kılınçoğlu, hastalık hakkında şu bilgileri verdi:

“Başlangıçta şikayetler gelip geçici iken sonraları devamlı hale gelir ve kuvvet kaybı ortaya çıkar. Bu aşamada eşyaları taşıma ve tutmada zorlanma, tabak, bardak düşürüp kırma gibi sakarlıklar görülebilir. İleri vakalarda eldeki kuvvet ve his kaybı ile beraber başparmak tarafındaki kaslarda erimeler başlar.



Diyabet ve tiroid hastalarında daha sık görülür



Şikayetlerin sorgulanması, muayene bulguları, EMG adı verilen bir tür sinir elektrosu çekilmesiyle % 95 oranında tanı konur. Diyabet, romatoid artirit ve tiroid hastalarında görülme olasılığı 4-5 kat fazladır. Gebelik sırasında da bilek çevresindeki dokularda kalınlaşma ve yumuşak dokularda ödem olduğu için % 20-30 oranında geçici hastalık ortaya çıkabilir.

Tedavide bölgesel ağrı kesici ve ödem çözücü jellerin kullanılması faydalıdır. Bununla beraber sadece gece kullanılacak olan el-bilek atelleri ile sinir çevresine kortikosteroid enjeksiyonları son derece güvenli ve etkin tedavi sağlar. İlaç ve diğer tedavilere rağmen ağrı ve kuvvetsizlik yakınmaları devam eden hastalarda basit ve lokal anestezi altında yapılan yaklaşık 15 dakika süren ufak bir operasyon ile tam iyileşme sağlanabilir. İki haftalık el istirahatı sonrası hastalar normal günlük yaşantılarına döner.”

Korunmak için yapılması gerekenler: Gün içinde el-dirsek eklemlerinizi dinlendirin, dairesel egzersizlerle eklemlerinizi rahatlatın., bilgisayarda çalışırken bilek ve dirsek altına yumuşak padler koyun.

(ntvmsnbc)