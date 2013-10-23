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Sağlık

Uzun ömür için margarin mi tereyağı mı?

Uzmanlara göre kalbi korumanın yolu zeytinyağı, balık, et, sebze ve meyveden oluşan Akdeniz diyetinden geçiyor

23 Ekim 2013 12:39

İngiltere'nin önde gelen kardiyologlarından Aseem Malhotra, tereyağının sağlığa yararlı olduğunu, margarinden ise kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.

Ünlü kardiyolog, tıp dergisi British Medical Journal'de yayımlanan makalesinde seçme şansı olduğunda, düşük kolesterollü olduğu söylenen margarinler yerine kesinlikle tereyağı yenmesi gerektiğini söylüyor.

Times gazetesinin yer verdiği habere göre kalp hastalıkları ve obezite gibi rahatsızlıkları asıl tetikleyenler ise şeker, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar.

 

İşin sırrı Akdeniz diyeti

 

BBC Türkçe’nin derlediği habere göre, Aseem Malhotra'ya göre kalbi korumanın yolu zeytinyağı, balık, et, sebze ve meyveden oluşan Akdeniz diyetinden geçiyor.

Malhotra ayrıca "Kalp hastalığı riskini önlemek için doymuş yağın kullanılmaması gerektiği yaklaşık 40 yıldır diyet tavsiyelerinde yer alır. Ama bilimsel araştırmalar gösteriyor ki bu tavsiye, mantığa aykırı da dursa, aslında kalp hastalığı riskini arttırmıştır" diye konuştu.

Malhotra, son çalışmaların böyle bir ilişki olmadığını gösterdiğini, ancak doktorların hata yaptık demek istemediklerini ve düşük yağ oranına dayalı dev bir sektör oluştuğunu savundu.

Malhotra, yağ kullanılmayan yemeğin tadının kötüleştiğini o yüzden, örneğin ABD'de doymuş yağ kullanılmıyorsa yerine şeker konduğuna dikkat çekti.

 

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