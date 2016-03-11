Uzun ömrün sırrı nedir?



Guinness Rekorlar Kitabı, 112 yaşındaki Yahudi soykırımından sağ kurtulmayı başaran Israel Kristal'i dünyanın en yaşlı erkeği seçti. 1944 ylında Polonya'daki bir kentten Auschwitz toplama kampına gönderilen Kristal, hayatta kalmayı başarmış ve 1950 yılında İsrail'e göç etmiş. 'Dünyanın en yaşlı erkeği' bugün İsrail'in Hayfa kentinde yaşamını sürdürüyor. Peki, nasıl oluyor da insanlar bu denli uzun ömürlü olmayı başarıyor? İşte en yaşlıların tavsiyeleri:

1. İş:

1986 yılında 120 yaşında hayatını kaybeden çitfçi Izumi Shigechiyo 98 yaşında dahi tarlada çalışmaya devam etmiş. Japon çiftçi, 105 yaşında emekliye ayrılmış. Onun tavsiyesi "Erken kalkmak ve yatmadan önce bir tahıl likörü içmek."

2. Disiplin:

2011 yılında 108 yaşında hayatını kaybeden Johannes Heesters 'sahnede ölmek' kavramını hayata geçirebilenlerden. Aktör, 106 yaşına kadar oyunlarda rol almış. Onun tavsiyesi, "Disiplin, sağlıklı bir yaşam, olumlu düşünmek ve kendini mutlu bir insan olarak görmek."

3. İman:

Fransız rahibe Eugénie Blanchard 2010 yılında, 114 yaşındayken Guadeloupe Adası'nda hayata gözlerini yumdu. Yeğeni, rahibenin bu denli uzun ömürlü olmasını "Bekaretini tanrıya adamış olması" ile ilişkilendiriyor.

4. Nemlendirici:

2015 yılında 116 yaşındayken yaşama veda eden Amerikalo Gertrude Weaver'in tavsiyesi ise ciltle ilgili. Weaver'in sırrı, "büyük miktarda nemlendirici kullanmak, herkese karşı nazik olmak, komşularını sevmek ve kendi pişirdiğini yemek."

5. Sarımsak:

1997 yılında tam 122 yaşındayken hayatını kaybeden Fransız Jeanne Louise Calment'in uzun yaşam tavsiyeleri ise Akdeniz mutfağından: Bol bol sarımsak ve zeytinyağ yemek, porto şarabı içmek.

6. Dans etmek:

2007 yılında 115 yaşında Puerto Rico Adası'nda hayatını kaybeden Mercado Del Toro'nun uzun ömürlü olmak isteyenlere tavsiyesi ise dans etmek. Ayrıca Del Toro 90 yaşında sigara içmeyi bırakmış.

7. Aşk:

2009 yılında 113 yaşında hayata veda eden İngiliz Henry Allingham'ın uzun ömür tavsiyeleri biraz tartışmalı: "Sigara, viski ve vahşi kadınlar".

8. Bekarlık sultanlıktır:

2007 yılında yaşama gözlerini yuman Ukraynalı Grigori Nestor uzun ömürlü olmak isteyenlere bekar kalmalarını tavsiye ediyor. Hiç evlenmeyen ve kendi sözleriyle "aile hayatının sinir bozucu sorunları" ile uğraşmak zorunda kalmayan Nestor, 116 yaşına kadar yaşamayı başarmış.