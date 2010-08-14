Uzun, ince bir dal gibi

T24

Tyra Banks Ann'i ilk gördüğünde, "Dünyanın en ince beline sahipsin. Şu bele bakın!" derken, J. Alexander'ın geçirdiği şok yüz ifadesine yansıdı. Alexander daha sonra Ann'in belini iki eliyle kavrayabildiğini gösterdi. İki elinin parmak uçları ön ve arka taraflardan birbirlerine değiyordu. Adayın görüntüleri tartışma yaratırken, bazı kesimler bunun gençlere kötü örnek olabileceğini ve sağlıksızlık belirtisi olduğunu savundu.