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Yaşam

Uzun, ince bir dal gibi

Amerika'da yapılan "top model" yarışmasındaki adaylardan biri jüriyi çok şaşırttı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Amerika'da yapılan "top model" yarışmasındaki adaylardan biri jüriyi çok şaşırttı. Ann adlı adayın beli, bir erkeğin iki eliyle rahatça kavrayabileceği kadar inceydi. 1.88 boyuyla incecik bir dalı andıran model adayı, süpermodel Tyra Banks ve eski model ve kareograf J. Alexander'ı şaşkına çevirdi.







Tyra Banks Ann'i ilk gördüğünde, "Dünyanın en ince beline sahipsin. Şu bele bakın!" derken, J. Alexander'ın geçirdiği şok yüz ifadesine yansıdı. Alexander daha sonra Ann'in belini iki eliyle kavrayabildiğini gösterdi. İki elinin parmak uçları ön ve arka taraflardan birbirlerine değiyordu. Adayın görüntüleri tartışma yaratırken, bazı kesimler bunun gençlere kötü örnek olabileceğini ve sağlıksızlık belirtisi olduğunu savundu.

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