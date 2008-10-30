Uzun boyuyla hayat dayanılmaz oldu

Boyu tam 2 metre 45 santimetreye ulaşan Mardinli Sultan Kösen, artık dayanılamaz olan hayatı için devlet büyüklerinden şefkat bekliyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise ikinci uzun adamı olan Sultan Özer için hayat her geçen gün dayanılmaz hale geliyor.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede Köyü'nde dünyaya gelen 27 yaşındaki Sultan Kösen'in, boyunun uzaması 12 yaşından bu yana tıbbi müdahalelere rağmen durdurulamadı. Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Kösen, 2 metre 45 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en uzun adamı olma özelliğini taşıyor. Ancak, bu ona mutluluk değil, sadece sıkıntı veriyor. Günlük yaşamda boyunun uzunluğu avantaj yerine dezavantaja dönüşüyor.



İş istiyorum



Bir yandan hastalığı, bir yandan da maddi sıkıntıyla karşı karşıya bulunan Sultan Kösen, bugün AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'i TBMM'de ziyaret etti. Ancak, Ankara dışında olan milletvekili ile görüşemeyen Kösen'e salı günü için yeniden randevu verildi.

Kösen, Belediye Şefkat Evi'nde kaldığını, Hacettepe Üniversitesi'nde onkoloji bölümünde de tedavisinin sürdüğünü söyledi. Sık sık tedavisi nedeniyle Ankara'ya gelmek zorunda kaldığını belirten Kösen, geliş-gidiş masraflarını karşılamakta zorluk çektiğini ifade etti. Kösen, bu yüzden kendisine oturarak yapabileceği bir iş verilmesini istedi.



"Başbakan veya Cumhurbaşkanına halimi arz eden bir mektup yazsam benimle ilgilenirler mi?" diye soran Kösen, boyunun 12 yaşından bu yana uzadığını, bunu önlemek için yapılan ameliyatlardan sadece sonuncusunun etkili olduğunu söyledi.

60 numara ayakkabı giyen Kösen, ne kendine göre bir yatak, ne bir gömlek, ne bir pantolon bulabildiğini, fiziksel olarak yaşamında ciddi sıkıntılarla karşılaştığını anlattı.



Gücüm tükeniyor



Zaman zaman gücünün tükendiğini hissettiğini ifade eden Sultan Kösen, "Bir taksiye, bir dolmuşa, bir otobüse bindiğimde, kendimi bohça gibi dürerek oturmak zorunda kalıyorum. Tedavilerim için sık sık Ankara'ya gelmek durumundayım. Benim için Mardin-Ankara hattı ıstırap içinde geçiyor" diye konuştu. Devlet büyüklerinden şefkat beklediğini belirten Kösen, evlenmek istediğini, iş konusunda boynu büyük bırakılmayacağını umduğunu da sözlerine

ekledi.



Birinci 2 metre 57 santim



Öte yandan, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en uzun adamı 2 metre 57 santimlik boyuyla Ukraynalı Leonid Stadnik olarak biliniyor. İkincilik sırasında Sultan Kösen yer alırken, Çinli Bao Xishu da 2 metre 36 santimetre ile üçüncü sırada bulunuyor.