"Uzun boylu insanlar, daha tatmin edici bir seks hayatına sahip"

Yapılan bir araştırmaya göre uzun boylu insanlar boyu daha kısa olanlara göre daha tatmin edici bir seks hayatına sahip.

BodyLogic MD'nin 1000 kişi ile yaptığı ankete göre arkadaşlarından daha uzun boylu olduğunu belirten insanların cinsel hayatından ortalamaya göre yüzde 4 daha memnun.

Ayrıca ankete göre uzun boylu insanların yüzde 64'ü karşı cinsin kendilerini kısa insanlara nazaran daha çok arzu ettiğini düşünüyor.

Ankette uzun boylu insanların daha mutlu olmlarının sebebinin fiziksel mi psikolojik mi olduğu belirtilmedi.

Kendilerine daha çok güveniyorlar

Metro.co.uk ise uzun boylu insanların cinsel hayatından daha mutlu olmasının sebebinin kendilerine daha çok güvenmeleri olabileceğini belirtti.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 60'ı, kadınların ise yüzde 36 daha uzun olmak istediklerini belirtti.