Uzun antibiyotik tedavisi 'süper akne' yaratabilir

Doktorların akneye karşı antibiyotik tedavisini uzun süre devam ettirmeleri halinde, antibiyotikten etkilenmeyen bir akne türü gelişebileceği uyarıları yapılıyor.

Bu durumda ortaya çıkan yeni "süper akne" türünü antibiyotikle tedavi mümkün olmayacak.

Bu konuda antibiyotik tedavisi üç ay içinde cevap vermiyorsa, hastanın bir cildiye uzmanına gönderilmesi tavsiye ediliyor.

Britanya Cilt Hastalıkları Uzmanları Yıllık Konferansına sunulan bir çalışma, ülkede akne tedavisi görenlerin, ortalama altıbuçuk ay boyunca antibiyotik tedavisi denendikten sonra bir uzmana sevkedildiğini ortaya koydu.

Hatta bir vakada, bir hastaya yedi yıl boyunca antibiyotik verildiği saptanmış.

Araştırmayı yürütenlerden Dr Alison Layton, "Bu durum içinde antibiyotiğe dayanıklı bakteriler olan akne türlerinin gelişmesine ve tedavinin çok güçleşmesine yol açabilir" dedi.

Layton, uzun süreli antibiyotik kullanımının sadece akne içindeki bakteri değil ama vücuttaki diğer zararlı bakterilerin de antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesine yol açabileceğine de dikkat çekti.

Akne ciltte beyaz iltihaplı ya da siyah noktalı başveren sivilceler diye tarif edilebilecek çok yaygın bir cilt sorunu.

Genellikle ergenlik sırasında ortaya çıkan akne bir kaç sivilceden ibaret olabileceği gibi bazı hastalarda iz bırakan ciddi cilt sorunlarına yol açabilir.

15 ila 17 yaşları arasındaki hemen herkeste şu veya bu düzeyde akne görülür.

Fakat çoğu insanda akne yirmi yaşından önce ya da biraz sonra ortadan kaybolur.

Ama bazen de çok daha uzun dönemli bir probleme dönüşebilir.

Lucy Arnold, 22 yaşında akne sorunuyla karşılaşmış.

Sadece yüzünde değil göğsünde de sivilceler çıkmış ve genç kadının yaşamında ciddi etkiler yaratmaya başlamış.

"Cildim çok korkunç görünüyordu. Dışarı çıkmak kimseyle görüşmek istemiyordum. Kendime güvenim eridi gitti" diyor.

Lucy şimdi 25 yaşında ve çocuklara çanak çömlek kursu veriyor.

"Çocuklar 'yüzünüz niye böyle' diye soruyordu. Bu çok moralimi bozuyordu" diyor.

"İnsanlar pis olduğunu düşünüyorlardı sivilceler yüzünden. Ama elinizde olan bir şey değil bu."

Lucy'nin akne sorunu üç yıl devam etmiş. Bir çok antibiyotik denemiş ama hiç biri işe yaramamış.

Çaresizlik içinde kendisi internetten konuyla ilgili tavsiyeleri araştırmaya başlamış.

"Zerdecal özü denedim, başka ürünler denedim, hiç bir şey kullanmamayı, buğday çimeni kullanmayı denedim. Çok sağlıklı yemeyi, glutensiz, süt ürünleri olmayan diyetler izlemeyi denedim. Sanırım mümkün olan her şeyi denedim" diyor.

Lucy'yi de aile doktoru üç yıl sonra bir cilt hastalıkları uzmanına sevketmiş. Onun verdiği kuvvetli bir antibiyotik işe yaramış.

Biraz yan etkileri olmuş ama Lucy "Herşeye değerdi. Cildim şu anda harika. Hiç böyle olmamıştı" diyor.

Peki antibiyotiğin uzun süreli kullanımı sakıncalı ise ne yapılmalı?

BBC'ye konuşan cilt hastalıkları uzmanı Dr Whitehouse "Antibiyotikler akne tedavisinde kullanılan şeylerden yalnızca biri. Başka yollar da var" diyor.

Mesela hafif akneler üzerinde etkili olan kremler olduğunu anlatıyor.

"Akne bir kez sönmeye başladığında ağızdan antibiyotik almayı bırakıp kremlerle devam edebilirsiniz" diye sürdürüyor.

Antibiyotik ile kremlerin eş zamanlı kullanılması da bakterinin dayanıklılık geliştirmesi ihtimalini azaltan bir yöntem olarak tavsiye ediliyor.