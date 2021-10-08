Uzmanlar, protein tozunu kuru bir şekilde yutanları uyardı

Uzmanlar, sporcuların antrenman öncesi tüketilen protein tozunu suyla karıştırmak yerine kaşıkla kuru bir şekilde yutanları olası tehlikelere karşı uyardı.

BBC’de yer alan habere göre, antrenman önceleri normalde suya karıştırılarak tüketilen protein tozları, bazı sporcular tarafından kuru bir şekilde kaşıkla yutuluyor. ABD’de bir tıp konferansında konuşma yapan, araştırmacılar bunun özellikle gençlerde tehlikeli durumlara yol açabileceğini söylüyor.

Antrenman öncesi tozlarında genellikle çok sayıda aminoasit, vitamin ve kafein gibi içerikler bulunuyor. Tozların amacı, antrenman öncesi vücudu canlandırmak, harekete geçirmek ancak bu enerji yükselticileri çok fazla tüketmenin bilinen riskleri var.

Cohen Çocuk Hastanesi’nden araştırmacılar, bir kaşık tozun beş kupa kahveye eş değer olabileceğini söyledi. Fazla kafeinin de kalple bağlantılı riskleri olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, tozu suyla içmek yerine yutanlarda tozun ciğerlere gidebileceğini ve bunun da boğulma, enfeksiyon ya da zatürre gibi sonuçları olabileceğini söyledi.

Araştırmayı yapan uzmanlar, sosyal medya platformu TikTok’ta 100’den fazla video izlediklerini, bu videoların yalnızca sekizinin protein tozu kullanımını doğru gösterdiğini belirtti.