Viral çocuk videoları için uzmanlardan 'istismar' ve 'ihmal' uyarısı

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Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği, son günlerde viral olan videolar hakkında 'çocuk istismarı ve ihmali' uyarısında bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, "Bu davranışta bulunanın çocuğun ailesi veya çevresindeki herhangi bir yetişkin olması durumun hassasiyetini değiştirmez. Bu davranış çocuk istismarı ve ihmali derecesinden suçtur. Bunun önüne geçmek bir yetişkinlik görevidir" denildi.

Son günlerde viral olan, içeriğinde bir çocuğun görüntü, video ve sözel paylaşımlarının olduğu bazı sosyal medya bildirileri hakkında, çok sayıda görüş bildirildi.

Dernek başkanı klinik psikolog, çift ve aile terapisti Didem Doğan, 'hangi sebeple olursa olsun kendini koruyamayacak, olanları bir yetişkin gibi anlayamayacak, yapılan yorumlardan gelişimsel açıdan tehlikeli biçimde etkilenecek yaşta bir birey (çocuk) hakkında böyle yayınların yapılması yanlıştır' derken, bu durumun suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Çocuk gelişimi ve psikolojisi bakımlarından uygunsuz buluyoruz"

"Böyle yorumlar vesilesiyle bir haberin gündemde böylesine suistimal edilmesini çocuk gelişimi ve çocuk psikolojisi bakımlarından uygunsuz buluyoruz" diyen Doğan, bu haber ve yorumların artarak sürmesine istinaden dernek olarak kamuoyuyla şu açıklamayı paylaşma ihtiyacı duyduklarını hissetti:

"18 yaşının altındaki her birey çocuktur. Çocukların hangi koşulda olursa olsun medya ile bağlantısı yüksek düzeyde hassasiyet gerektiren bir konudur. Onunla ilgili bilgilerin, görüntülerin, video ve fotoğrafların kamuoyu ile paylaşılması, bu görüntü ve fotoğraflar hakkında diğer kişilerin görüşlerini kamuoyundan açıkça bildirilmesi önce çocuğa ve ailesine sonra diğer çocuklara zarar verir. Bu davranışta bulunanın çocuğun ailesi veya çevresindeki herhangi bir yetişkin olması durumun hassasiyetini değiştirmez. Bu davranış çocuk istismarı ve ihmali derecesinden suçtur. Bunun önüne geçmek bir yetişkinlik görevidir."