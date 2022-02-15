Uzmanlardan pandemide bahar beklentisi

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, pandeminin seyri, kentlere ve bölgelere etkisi ve bahar aylarına doğru beklenen gelişmeler, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yapılan toplantılarda değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre, Omicron’un yeni varyantı BA2’nin nasıl dönüşeceği yakından izleniyor. Ancak normal koşullarda, mevsimsel etkiyle birlikte, bahar aylarıyla virüs baskısı azalacak.

Mart ayının ikinci yarısında vaka sayılarının Türkiye genelinde düşme eğilimine gireceği, mayıs ayında normalleşmenin artacağı, vaka sayılarına bağlı olarak kuralların gevşeyeceği belirtiliyor.