Uzmanlardan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Birden fazla cinsel partneri olanlar dikkat etmeli; temaslılar 21 gün izole olmalı

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Maymun çiçeği virüsü vakaları şu ana kadar 15 ülkede görülürken Britanya’da uzmanlar birden fazla cinsel partneri olan ya da ‘tanımadıkları’ kişilerle yakın temasta olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Britanya’da resmi kılavuz, maymun çiçeği virüsü riski taşıyanların 21 gün izole olmasını önerdi.

Britanya’da şu ana kadar 20 maymun çiçeği virüsü açıklanırken ülkenin Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), doğrulanmış bir vaka ile direkt ya da hane içi teması olan kişilerin 21 gün izole olmasını önerdi.

Semptomları arasında yüksek ateş, ağrı, kaşıntı, vücutta lezyonlar olan maymun çiçeği virüsünün hane teması ya da cinsel temas gibi yakınlıklarda bulaşabileceği biliniyor.

Metro’da yer alan habere göre, uzmanlar birden fazla cinsel partneri olan ya da ‘tanımadığı’ kişilerle yakınlaşanların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. UKHSA’dan baş tıbbi danışman Dr. Susan Hopkins, “Düzenli olarak seks partneri değişen ya da tanımadıklarıyla yakın temas yaşayan kişilerin kaşıntı durumunda kontrole gitmesini öneriyoruz” dedi.

Dr. Hopkins henüz maymun çiçeği virüsüne uygun bir aşı olmadığını ancak yakın temaslı kişilere genelde su çiçeği aşısı verildiğini söyledi.

Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika’da nadir görülen bir viral enfeksiyon olsa da son haftalarda bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, İsrail ve Avustralya’da görüldü.