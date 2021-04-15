Uzmanlardan “kısmi kısıtlama” uyarısı: Etkisi de kısmi olur; en yüksek ve en geniş önlemleri almalıyız, başka türlü salgını kontrol etme şansınız yok

Koronavirüs pandemisinde günlük vaka sayıları 63 bine yaklaştı. İktidar vaka ve ölüm oranlarındaki yeniden yükselişle beraber kısmi kapanma uygulamasına geçti. Ancak sağlıkçılar kısmi kapanmanın yalnızca kısmi sonuçlara yol açacağı görüşünde. Sokağa çıkma yasağı süresinin uzatılması tek başına yeterli olmayacağını ifade eden uzmanlar, “İki hafta içinde etkisini görürüz, bir miktar düşebilir ancak bu düşüş çok dramatik olmaz” diyor.

Kısmi kısıtlamaya geçilmesiyle beraber hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri yurttaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, söz konusu kısmi kısıtlama önlemlerini, “Alınan kararlar adı üstünde kısmi kısıtlama gibi kısmi etkili olur. Bu, ancak uzun bir baskılama sonrası açılmanın şekli olabilirdi, ancak kapanmanın şeklinin bu olmasının ağır seyre bir etkisi olmayacaktır” şeklinde değerlendirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Kısmi kapanmanın kısmi sonuçlara yol açacağı kanısındayım. Özellikle kapanma kararları içerisinde ulaşım sınırlamasının getirilmesi, sokağa çıkma yasağı süresinin uzatılması vb. Bunlar olumlu gelişmeler. Ancak sokağa çıkma yasağı süresinin uzatılması tek başına yeterli olmayacaktır. Burada dikkat çeken bir şey toplu taşımanın serbest olması. Yani özel aracınızla örneğin İstanbul’dan Ankara’ya gitmeniz yasak ama uçakla, otobüsle gidebiliyorsunuz. Toplu ulaşımda kapalı ortamda fazla sayıda insanla kalmak açısından risk daha yüksek, hastalığın doğası açısından bu pek kabul edilebilir değil” değerlendirmesinde bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise, “Salgının bu dönemi önceki dönemlere hiç benzemiyor, çok daha sert ve hızlı yükselen dönemdeyiz. O yüzden de kısmi kısıtlamaların etkisinin kısmi olacağını düşünüyorum, 2 hafta içinde etkisini görürüz, bir miktar düşebilir ancak bu düşüş çok dramatik olmaz.” İfadelerini kullandı. Yavuz, “Salgının bu aşamasında alabileceğiniz, sosyal ve ekonomik yöndende toplumu destekleyerek alabileceğiniz en yüksek ve en geniş kısıtlamaları almanız gerekir. Başka türlü bu salgını kontrol etme şansınız yok” dedi.