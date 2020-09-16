Uzmanlardan boyalı ve baskılı bez maskeler için kanserojen uyarısı

Uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen maskelerin virüse karşı koruması olmadığını belirterek, bu maskelerin risk oluşturduğunu ifade ederken, nerede üretildiği bilinmeyen ve pek çok yerde satılan boyalı, desenli bez maskelerin kanserojen madde içerebileceği uyarısında bulundu.

Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, "Cerrahi maskelerde daha az sıkıntı görmekle beraber özellikle boyalı ve baskılı kumaş ve bez maskelerde çok boyalı ve baskılı olması sebebiyle birkaç saat yüzümüzde kalması sebebiyle sıcaklık ve nem gibi negatif koşulları göz önüne alırsak kanserojen boyalardan ya da alerji yapabilecek bazı boyalardan etkilenebiliriz. Bu maskeleri çocuklarımız da kullanıyor. Bez maskelerin boyalarına dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek istiyoruz" uyarısında bulundu.

"Esnaf arkadaşların vasıtasıyla fabrikadan alıyoruz"

Tahtakale'de iş kıyafetleri satışı yapılan dükkan sahibi Caner Sancaktar, maskelerin her yerde satılmasından şikâyet ederek, "Kolonyacı, tatlıcı, çantacı herkes satıyor. Biz iş kıyafetleri satıyoruz. Koronavirüs başlamadan önce bizde maske vardı, devamlı bulunuyordu. Biz 11 Mart'tan önce de satıyorduk. Üç katlı telli maske, kutuda 50 tane var. Biz 20 liraya satıyoruz. Fabrika var o fabrikadan arkadaş vasıtasıyla alıyoruz. Şu an 15 liraya, 10 liraya da maske var. Vatandaş için ne kadar ucuz olursa o kadar iyi. 10 liraya da istiyor, 15 liraya da istiyor" diye konuştu.

Boyalı ve baskılı maskelere dikkat

Türkiye'de üretilen maskeler laboratuvarlarda testlerden geçirilerek standartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor. Ancak laboratuvara ulaşmadan satışa sunulan maskeler de var. Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak, test aşamasında iyi değerlerin görüldüğü gibi standartlara uygun olmayan maskelerin de olduğunu belirterek, şunları söyledi

"Laboratuvarımızda hem bez hem de cerrahi maskelere standart ve yönetmeliğe uygun olarak bakteri tutuculuğu yani bakteri geçirgenlik testi hem de maskenin ne kadar temiz üretildiğini gösteren şartları gösteren test yapıyoruz. Maske ağzımızda takılıyken ne kadar nefes alabildiğimizi ve ne kadar rahat konuşabildiğimizi gösteren 'nefes alabilirlik' testi uyguluyoruz. Üretici firmalarımız ürettikleri ürünleri belgelendirmek için kendi talepleriyle bize başvuruda bulunabiliyor. İyi değerler gördüğümüz gibi standart gerekliliği karşılamayan numunelerle de karşılaşıyoruz.

"Güvenilir ürünleri satın almaya dikkat edin"

Özellikle maske satın alırken bildiğimiz yerlerden, güvenilir ürünleri satın almaya dikkat etmemiz gerekiyor. Cerrahi maskelerde daha az sıkıntı görmekle beraber özellikle boyalı ve baskılı kumaş ve bez maskelerde çok boyalı ve baskılı olması sebebiyle birkaç saat yüzümüzde kalması sebebiyle sıcaklık ve nem gibi negatif koşulları göz önüne alırsak kanserojen boyalardan ya da alerji yapabilecek bazı boyalardan etkilenebiliriz. Bu maskeleri çocuklarımız da kullanıyor. Bez maskelerin boyalarına dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."