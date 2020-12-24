Uzmanlar yanıtladı: Mutasyon Koronavirüs salgınını bitirir mi?

İngiltere'nin, "Koronavirüs mutasyona uğradı” açıklaması tartışma yarattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın, Eğer gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir" değerlendirmesinin ardından ise yeni bir tartışma ortamı doğdu.

Hüeeiyet'te yer alan habere göre, diğer uzman isimler Koronavirüs'ün mutasyonu hakkında ne söylüyor?

"Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı"

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Mutasyonlar tamamen rastlantısal olarak ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Virüsün amacı bizi öldürmek değil. Çünkü konakçı ölünce, virüs de ölür. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi. Ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bulgu yok. Bu nedenle de tedirginlik ve endişe var. Mutasyonun şekli sahada doğrulanmalı.

"Mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok"

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Beklenti, virüsün mutasyona uğrayıp hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması yönünde. Ancak mutant virüsün daha az hastalık yaptığına dair henüz kanıt yok. O nedenle ‘Beklenen mutasyon gerçekleşti’ demek ya da tersi bir yorum yapmak için çok erken. Ülkemizde de henüz mutasyona uğrayan virüse rastlanmadı ancak enfekte olanlara bakılarak araştırılıyor.

"Hiçbir garantisi yok"

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz: 2003 SARS Koronavirüs, 3-4 ay içinde mutasyona uğrayarak gücünü kaybetmişti. Şimdiki Koronavirüs'teki olası mutasyonlarda böyle bir beklenti var fakat virüslerdeki mutasyonik değişimler iyi yönde olabildiği gibi kötü yönde de olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Önümüzde aylar virüsün bu özelliğinin olup olmadığını kanıtlayacak.

Prof. Ceyhan ne demişti?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Birkaç gündür herkes İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutant koronavirüsle (B.1.1.7) ilgili telaş içerisinde. Henüz karamsarlık için bir neden yok. Çünkü;