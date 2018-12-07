Uzmanlar uyarıyor: Kondomları yıkayıp yıkayıp kullanmayın

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) prezervatifleri yıkanıp tekrar kullanılmaması gerektiğini belirtti. CDC'nin uyarısında "Söylüyoruz çünkü insanlar yapıyor: Kondomları yıkamayın ve tekrar kullanmayın" ifadeleri yer aldı.

CDC'nin uyarısıda 2017'de yapılmış olan bir araştırmaya da yer verildi:

"İstatistiklere göre her üç ABD'li vatandaştan biri prezervatif kullanıyor ve birçoğu doğru kullanımı bilmiyor. 2012'de yapılan bir araştırmaya göre nüfusun yaklaşık yüzde üçünün aynı prezervatifi birden fazla kez kullandığı ortaya çıkmıştı."

The Independent'ta yer alan habere göre prezervatifin birden fazla defa kullanılmazı lateksin incelmesine sebep oluyor ve yırtılma ihtimalini ciddi derecede arttırıyor. Bu da cinsel yolla bulaşan hastalıklara davetiye veriyor.

CDC ayrıca vajinal ve oral seks için farklı prezervatiflerin kullanılması gerektiğini belirtti.