Uzmanlar uyarıyor: İki doz aşı olsak da toplum bağışıklığı düzeyine ulaşıncaya kadar maskeye devam

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Koronavirüs aşısı yaptıranların sayılarındaki artışa bağlı olarak maske ve sosyal temas kısıtlamalarında gevşemeye gidileceğini açıkladı. Ancak Türkiye’deki uzmanlar bu gevşeme için henüz onay vermedi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, “Toplumda aşılanmışlık oranı belli bir eşik değerin üzerine çıktığında ya da sürü bağışıklığı denen durum sağlandığında enfeksiyonun toplum içerisindeki dolaşımı büyük ölçüde engellenmiş olacak. Tamamen maskesiz bir yaşamın mümkün olacağı o aşamaya dek, aşılanmış olsak da, maske dahil olmak üzere kişisel korunma tedbirlerinden vazgeçemeyiz” dedi.

“CDC’nin önerilerinin henüz ülkemizde bir değişiklik yapılmasına dayanak oluşturması söz konusu değil” diyen Prof. Midilli, “Toplum bağışıklığı düzeyine ulaşıncaya kadar kişisel korunma tedbirlerini uygulamaya devam. Varyantları da unutmamak gerekiyor” diyerek uyardı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl de, “Toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar, ki bu da toplumun yüzde 70’i demek, aşılanan kişilerin de maske takması gerekiyor” görüşünü savundu.

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