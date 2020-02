Uzmanlar uyardı, ünlü isimler dikkat çekti

İlknur SARGUT / Kamera: Ömer HASAR-İSTANBUL, (DHA) - KOLON kanserinin erken evrede teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, 50 yaş ve üstü herkesin kolonoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

Türk Gastroenteroloji Derneği, kolon kanserinde erken tanının önemi, tarama testlerinin erken teşhise olanak sağladığı, ölüm oranlarını düşürdüğü konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi, hastalığın farkındalık seviyesinin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla \'Kolon Kanseri Farkındalık Ayı\' nedeniyle bir araya geldi. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, hastalıkla ilgili sayısal verileri ve dikkat edilmesi gerekli hususları paylaşmadan önce Türkiye\'de bin 500 gastroenterolog açığı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Serhat Bor, \"Türkiye\'de derneğimiz üyesi 820 tane gastroenterolog var. Önceki yıllardan 110 gastroenterolog kadrosu verilirken son yıllarda bu rakam 22-24\'lere indirildi. Son dönemde 33 gibi bir rakam gördük ancak, Türkiye\'nin Avrupa ortalaması olan 100 bin kişide 3 gastroenterologu yakalaması için bin 500 gastroenterolog açığı var. Yani her yıl 77 yeni kadro açılması gerekiyor\" dedi.

\"6 YILDA BİR KOLONOSKOPİ YAPTIRIN\"

Bir kişinin ömrü boyunca yüzde 5 oranında kolon kanserine yakalanma riski olduğunu söyleyen Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz, \"İleri yaşta bu risk giderek artmakta. Tüm dünyanın kabul ettiği ve herkese kolonoskopi önerilen yaş 50\'dir. 50 yaştan sonra bir kere yaptırdıysanız ve hiçbir şey çıkmadıysa bile bu ömrünüz boyunca bir daha yaptırmayacağınız anlamına gelmez. Mutlaka 6 ila 10 yılda bir bu işlemi tekrar ettirmeniz gerekir. Eğer 50 yaşında kolonoskopi yaptırdınız ve bir polip çıktım ise polibin sayısı ve boyutuna göre iki veya üç yılda bir kolonoskopinizi tekrar etmeniz gerekir\" diye konuştu.

\"DÜZENLİ TARAMA YÜZDE 80 HAYAT KURTARIYOR\"

Düzenli taramaların yüzde 80 oranında hayat kurtardığına dikkat çeken Prof. Dr. Filiz Akyüz, kolon kanserinin risk faktörlerini şu sözlerle sıraladı:

\"Genetik faktörler, çevre, endüstrileşme, kötü beslenme, daha çok sebzeden fakir beslenme, et ağırlıklı ve tütsülenmiş ve ise maruz kalmış gıdaların tüketilmesi risk faktörleri içinde sayılabilir. Tarama programları ise hastalarda yüzde 80 sağ kalımı artırıp kanseri önler. Çünkü kanserlerin çoğu kolon poliplerinden kaynaklanır ve bunları biz endoskopi sırasında gördüğümüzde alıyoruz yani bir nevi tedavisini de aynı anda yapmış oluyoruz.\"

\"HER 100 KİŞİDEN 5\'İ RİSK ALTINDA\"

Türkiye\'de bulunan 16 gastroenteroloji merkezinin katılımıyla 6 bin 508 kişi üzerinde yaptıkları taramanın sonuçlarını açıklayan Türk Gastroenteroloji Derneği Kolon Kanseri Kolorektal Polip Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Levent Erdem, \"Kolon kanseri bulgusu olmayan ama tarama amaçlı kolonoskopi yapılan 6 bin 508 kişiyi taradık. Bu çalışma sonucu her 3 vakadan birinde polip saptadık. Bunların yaklaşık yüzde 85\'i kolon kanserine giden poliplerdi. Yüzde 2.3\'te ise kanser saptadık. Her 100 kişiden 5\'inin kolon kanseri riski taşıyor. Kolon kanserinin yüzde 90\'ı polip zeminde gelişiyor. Siz eğer kanser olmadan bunları çıkarırsanız kanser önlenmiş olur. Kanser ve polip saptanmasında sigara ve yoğun alkol tüketiminin önemli bir risk faktörü olduğunu belirledik\" ifadelerini kullandı.

Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Kadir Bal, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

\"Dışkıda değişkenlik, karında ağrı, zayıflama, şişkinlik gibi şikayetler olabilir. Hasta bazen ishal bazen de kabız olabilir. Hastada kansızlık ya da kanama gelişebilir. Hasta gizli kanama ile de kansız kalabilir.\"

ÜNLÜ İSİMLER FARKINDALIK İÇİN BULUŞTU

Türk Gastroentoloji Derneği tarafından hazırlanan, kolon kanserinde erken tanıya ve kolon kanserinin sebeplerine dikkat çekilen bilgilendirme filmi; Altan Erkekli, Deniz Çakır, Ata Demirer ve Feridun Düzağaç\'ın desteğiyle hazırlandı. Filmin bakanlık ve RTÜK onayının ardından kamu spotu olarak yayınlanması ve kolon kanserinde farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

(FOTOĞRAFLI)