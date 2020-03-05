Uzmanlar uyardı; fazla salam ve sosis kanser yapıyor

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği'nden Prof. Dr. Cem Terzi, toplumda hazır gıda tükettikçe, kanser ve şişmanlığın arttığını belirterek, "Biz, bu kadar salam, sosis, sucuk tüketirsek, Türk mutfağından batı mutfağına geçersek bizdeki kanser oranları da şişmanlık oranları da çok çok artacak" diye konuştu.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu, son yıllarda kalın bağırsak kanserinin genç yaşlarda görülme sıklığında artış yaşandığını kaydetti. Kuzu, özellikle genç yaşlarda kalın bağırsağın makata yakın bölgesinde gelişen rektum kanseri vakalarındaki artışın kolon kanserine oranla iki kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Hazır gıdalar kansere davetiye çıkartıyor

Hürriyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberinde görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Cem Terzi de, toplumda hazır gıda tüketildikçe, kanser ve şişmanlığın arttığını belirtti.

Terzi, "Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içerisinde tam bir sınır noktasında. Ya önümüzdeki 10 yılda batı tip bir beslenmeye geçecek dolayısıyla şişmanlık ve Tip-2 diyabet, ona bağlı olarak da kanser ve kronik hastalıklar artacak. Kalın bağırsak kanseri beslenmeyle alakalı bir durum.



Dolayısıyla biz bu kadar salam, sosis, sucuk tüketirsek, bu kadar çok hazır pizza yersek, bu kadar çok hamburger tüketmeye devam edersek, Türk mutfağından batı mutfağına geçersek bizdeki kanser oranları da şişmanlık oranları da çok çok artacak. Bir tek pastırmayı hariç tutabiliriz. Devletin halk sağlığı açısından önlemler alması lazım" dedi.