Uzmanlar uyardı: Çocuğunuza sürekli Koronavirüs haberleri izletmeyin, onlara doğru bilgi verin

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, çocukların yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) konusunda alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sürekli Koronavirüs ile ilgili güncel haberleri izlemek çocuğun kaygısını arttırabilir. Bundan kaçının." diye konuştu.

Koronavirüs kaynaklı hastalığın seyrinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Paniğe kapılmadan bir miktar endişelenmek, hastalığa yakalanma riskini azaltacak önlemleri almamızı sağlayabilir" dedi.

"Aşırı kaygı çocuklarda kaygıyı artırır"

Çocukların koronavirüs salgını konusundaki kaygılarıyla başa çıkmalarını sağlamanın önemine değinen Koçkar şöyle konuştu: “Çocuklar, endişe verici olaylarla verilmesi gereken tepkiyi anlamak ve yol gösterilmesi için yetişkinlere yönelirler. Eğer yetişkinler aşırı endişelilerse, çocukların kaygı miktarı da artar. Ebeveynlerin, bu noktada, sağlık sistemi ve okul çalışanlarının insanların sağlıklı olmaya devam etmeleri için çok çaba harcadığını aktarmalarında yarar vardır."

"Yaşlarına uygun bilgi verin"

Prof. Koçkar, çocukların hastalığın riskleri ve bunun yayılmasını engellemek için yapılması gerekenler konusunda kendi yaşlarına uygun biçimde doğru ve güvenilir bilgilere sahip olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlarla korku ve endişeleri hakkında konuşulması, onlara, hastalanma riskine yönelik bir çeşit kontrol hissi vererek, kaygılarının azalmasına yardımcı olabilir" diye konuştu.

"Çocuklar ebeveynlerinin tepkilerine bakar"

Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, Koronavirüs konusunda çocuklarla ilgili yapılması gerekenlere dair önerileri şöyle sıraladı: "Çocuklar sizin sözel ve sözel olmayan tepkilerinize bakar ve izlerler. Koronavirüs hakkında sizin söyledikleriniz, mevcut önleme çabaları ve bu konuyla ilişkili olaylar, çocuğunuzun kaygısını arttırabilir veya azaltabilir.



Eğer gerçekten öyleyse, çocuğunuza, sizin ve ailenizin sağlıklı ve iyi olduğunuzu söyleyin. Hem okulda hem de evde yetişkinlerin, çocukların sağlıklı olmaları için yapılması gerekenlerle ilgili önlemlerin alındığını söylemek de mümkün.

"Konuşmalarına izin verin"

Çocuklarınızın endişeleri ile ilgili konuşmalarına fırsat tanıyın. Bu endişeleri uygun bir bakış açısından yeniden gözden geçirmelerine yardımcı olun.

"Sevgiyle yaklaşın"

Çocuklar böyle dönemlerde, ilgi ve dikkatinize daha fazla ihtiyaç duyar, endişe, korku ve soruları hakkında sizinle konuşmak isteyebilirler. Sizin onu dinleyeceğinizi, zaman ayıracağınızı bilmek çocuğu rahatlatır. Onu sevdiğinizi söyleyin, sevgiyle yaklaşın.

"TV ve sosyal medya kullanımını kısıtlayın"

Çocuğun TV veya internet üzerinden konuya dair bilgilere ulaşmasını denetleyin. Çocuğunuz yanınızdayken, endişe verici bilgileri izlemeyin ve dinlemeyin.

"Doğru bilgi verin"

Virüse dair internette karşılaşılan bilgilerin pek çoğunun dedikodu veya doğru olmayan bilgilere dayanabileceğinden söz edin. Çocuğunuza, bu hastalık hakkındaki gerçek bilgileri aktarın, bu onun kaygısını azaltacaktır.

"Sürekli virüs haberi izletmeyin"

Sürekli Koronavirüs ile ilgili güncel haberleri izlemek çocuğun kaygısını arttırabilir. Bundan kaçının. Yetişkinlere yönelik hazırlanmış, çocuk için uygun olmayan içeriklerin, özellikle küçük çocuklarda endişeye yola açabileceğini unutmayın.

"Önlem almayı öğretin"

Sık sık el yıkanması gerektiğini hatırlatın (saat başına en az bir kez). 20 saniye su ve sabunla el yıkama yöntemini, su ve sabun olmayan durumda el dezenfektanı kullanmayı öğretin.



Hasta kişilere yaklaşmamaları gerektiğini, öksürürken veya hapşırırken, mendil veya kolun içine doğru yapılması gerektiğini öğretin.



Hasta olunduğunda bunu bulaştırmamak için evde kalınması gerektiğini aktarın. Gözünü, burnunu veya ağzına dokunmamayı öğretin." (DHA)