Uzmanlar uyardı; Büyük Set Resifi artık kurtarılamayabilir

Küresel ısınmanın etkilerinin en açık biçimde görülebileceği Avustralya kıyılarındaki Büyük Set Resifi (Great Barrier Reef), bir grup uzmanın iddialarına göre “inanılmaz bir hızda” değişen iklimler yüzünden artık geri dönüşü olmayan bir hale geldi. Uzmanlar, UNESCO tarafından Dünya Mirası Sit Alanı olarak kabul edilen resifi kurtarmaya çalışmak yerine resifin ekolojik işlevinin korunması için önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, dünya üzerindeki mercanlarda olduğu gibi, 2016 yılında incelenen resiflerin yüzde 95’inde okyanusların ısınması yüzünden beyazlama görüldü. Resif poliplerinin kendi dokularında yaşayan algleri (mercan kayalıklarına renklerini veren su yosunları) dışarı atmasıyla oluşan beyazlama her zaman tehlikeli olmasa da, yapılan bir araştırmaya göre şu ana kadar kaydedilen en büyük toplu mercan ölümü geçen yıl Büyük Set Resifi’nde gerçekleşti. Resif, sekiz-dokuz aylık bir süreçte 700 kilometrelik bir alanda yaşayan sığ su mercanlarının yüzde 67’sini kaybetti.

Resifin mevcut durumunu iyileştirmek üzere Avustralya hükümeti tarafından kurulan komisyondaki uzmanlar, resifin hızla kötüye giden ekolojik işlevinin korunması için önlemler alınması gerektiğini söylüyor. Komisyon geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamada resifin karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinde uzmanların hemfikir olduğunu ve 2016’dan beri devam eden beyazlamanın resifi temelden değiştirdiğini söylüyor: “Resifin ve sayesinde var olan toplulukların ve iş kollarının geleceğiyle ilgili büyük endişe içindeyiz; fakat onun ekolojik işlevini korumaya dair hala umudumuz var. Bu da resif ekosisteminin yaşamına bir bütün olarak devam etmesi için gerekli olan ekolojik süreçleri dengelemek anlamına geliyor.”

Uzmanların aktarımına göre, Büyük Set Resifi’nin azımsanamayacak bir bölümü ve çevresindeki ekosistemler acil bir önlem alınmadığı takdirde geri dönüşü olmayan zararlar görebilir. Bunu önlemek için ise sera gazı salınımının olabildiğince azaltılması ve resifin direncinin artırılması için çalışmalar yapılması tavsiye ediliyor. Açıklamanın devamında “Sera gazı salınımının azaltılmasının yanı sıra Büyük Set Resifi’ni oluşturan mercanların ve diğer ekosistemlerin direncinin artırılması için büyük çaba harcamalıyız. En önemli hedefimiz ise resifin sağladığı yararların korunup devam ettirilmesi olmalıdır”deniyor.