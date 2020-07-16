Uzmanlar soruyor: Madem vaka sayısı sabitlendi, o zaman neden yoğun bakım ve entübe hasta sayısı sabitlenemedi?

Türkiye’de 33 günün ardından Koronavirüs testi pozitif vaka sayısının binin altına düşmesini uzmanlar yorumladı. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler, "Madem vaka sayısı sabitlendi, o zaman neden yoğun bakım sayısı ve entübe hasta sayısı sabitlenemedi?” diye sordu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala da, "Sağlık çalışanlarına tarama testti yapılmıyor ama futbolculara tarama yapılıyor. Halen risk devam ediyor. Yoğun bakım ve entübe en önemli bulgu. Ciddi azalmadan bahsetmek için şu an erken" ifadelerini kullandı.

"Belirtiler yoksa eve gönderiyorlar; bu kişiler hastalığı yaymaya devam ediyor"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Prof. Dr. Nilay Etiler, şunları kaydetti:

“Ailenizde birinde korona var ama sizde belirti yoksa ‘sakın evden çıkmayın, 14 gün karantinada kalın, belirti olursa test yapılır’ deniyor. Hastaneye gittiğinizde belirtiniz yoksa eve geri yolluyorlar. Böyle olunca sistem, hafif geçirenleri, asemptomatik olanları yakalamıyor. Bir enfeksiyon hastalığında asemptomatik vaka oranı yüksekse bunları yakalamak salgının önlenmesi ve yayılmasını engellemek için çok önemli. Çünkü bu kişiler hastalığı yaymaya devam ediyor."

Hastalığı belirtisiz geçenlerin oranının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Etiler, “Sadece binli rakamları takip ederek salgının gidişatı hakkında bir bilgi alamıyoruz” diye konuştu.