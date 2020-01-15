Uzmanlar sahte zeytinyağına karşı uyardı: "Tüketicinin tespit etmesi zor"

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın 386 ürününü listedi. Listede bulunan hileli ürünler arasında çok sayıda zeytinyağı olması dikkati çekti. Buna göre hileli ürün satan firmalar zeytinyağına ayçiçekyağı ya da trans yağ karıştırdı. Bazıları ise belirttiklerinden daha kalitesiz yağları tüketiciye sundu. Uzmanlar sahte zeytinyağının tüketici tarafından tespit edilmesinin zor olduğunu söyledi.

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Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, internet sitesinden taklit ve tağşiş yapan 229 firmanın ürettiği 386 ürünü ifşa etti. Listede sucuktan bala, süt ürünlerinden çikolataya kadar onlarca ürün yer aldı. Bakanlığın listesinde 80'den fazla hileli zeytinyağı görüldü.

Listede yer alan zeytinyağı üreticileri, başka tohumlardan elde edilen yağları zeytinyağına karıştırırken, bazıları trans yağ kullanmıştı. Natürel olarak satılan bazı yağlarda mumsu maddeler olduğu, bazılarında ise vatandaşa açıklanan yağ kalitesinden daha düşük bir yağ kullanıldığı açıklandı.

Uzmanlara göre, zeytinyağının sahte ya da hileli olduğunu tüketicinin anlaması çok zor. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği eski başkanı Cahit Çetin’e göre zeytinyağına farklı bir yağ karıştırıldıysa donma seviyeleri farklı olduğu için zeytinyağı üstte kalır. Eğer farklı bir yağ karıştırıldıysa, bu yağ da altta kalacaktır. Böyle bir durum yoksa zeytinyağına bir şey karıştırılmadığı düşünülebilir. Alhatoğlu Zeytinyağları ortaklarından Mustafa Alhat ise donma seviyesinin bir gösterge olduğunu ancak üreticilerin zeytinyağına karıştırdıkları diğer yağları da çeşitli işlemlerden geçirerek, zeytinyağına benzettiklerini söyledi. Alhat, sahte zeytinyağının sadece laboratuvar ortamında tespit edilebileceğine vurgu yaptı.