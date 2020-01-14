Tarım ve Orman Bakanlığı 386 sahte ürünü açıkladı; işte zeytinyağından peynire, kuru yemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
14 Ocak 2020 15:23
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Tarım ve Orman Bakanlığı 386 sahte ürünü açıkladı | Tarım ve Orman Bakanlığı’nca taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün paylaşıldı. 2020 yılına ait ilk tağşiş listesinde gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok ürün yer aldı.
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Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
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Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
1994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
2994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
3994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
4994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
5994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
6994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
7994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8594
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8694
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8794
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8894
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
8994
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
9094
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
9194
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
9294
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
9394
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi
9494
Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi