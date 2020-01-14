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Tarım ve Orman Bakanlığı 386 sahte ürünü açıkladı; işte zeytinyağından peynire, kuru yemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

14 Ocak 2020 15:23

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Tarım ve Orman Bakanlığı 386 sahte ürünü açıkladı | Tarım ve Orman Bakanlığı’nca taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün paylaşıldı. 2020 yılına ait ilk tağşiş listesinde gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok ürün yer aldı.

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Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

1994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

2994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

3994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

4994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

5994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

6994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

7994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8594

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8694

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8794

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8894

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

8994

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

9094

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

9194

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

9294

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

9394

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

9494

Zeytinyağı’ndan peynire, kuruyemişten ete kadar sahte ürünlerin listesi

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