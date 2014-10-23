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'Uzmanlar' Renee Zellweger'ın değişen yüzünü tartışıyor

Tartışmaların kimisi ünlü oyuncunun nasıl bir estetik operasyon geçirmiş olabileceğiyle ilgiliyken, kimisi de konuya yönelik bir eleştiri niteliği taşıyor

23 Ekim 2014 16:11

“Bridget Jones’un Günlüğü” film serisiyle tanınan oyuncu Renee Zellweger’ın yüzündeki değişim tartışma yarattı.

Tartışmalardan biri ünlü oyuncunun yüzüne ne yaptırmış olabileceğiyle ilgili. Bir diğer tartışma konusu ise 28 yaşından büyük kadınların yok sayıldığı bir rekabet ortamında yıllardır var olmayı başarmış bir oyuncu hakkında, sırf görünüşü değişti diye sarf edilen, maksadını ve haddini aşan yorumlar.

Renee Zellweger yüzündeki değişimlerle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Daha farklı, daha mutlu ve daha doyurucu bir hayatım var. İnsanlar benim 40’lı yaşlarımı bilmiyor... Belki artık farklı görünüyorum. Yaşlandıkça kim değişmez ki? Ama ben bir konuda gerçekten farklıyım, çünkü mutluyum.”

 

 

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