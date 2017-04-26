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Ekonomi

Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: Rasyonel bir adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli ise sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede fiyat istikrarı ve mali disiplin için kurumların gereğini yaptığını söyledi

26 Nisan 2017 18:18

Uzmanlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın GLP faizini 50 baz puan artırma kararını değerlendirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Yülek kararın olumlu olduğunu söylerken, Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan TCMB'nin GLP’yi artırarak rasyonel bir adım attığını söyledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Yülek kararın piyasalar için olumlu olduğunu belirterek "Başkan Murat Çetinkaya son iki sunumunda sıkı duruşun devam edeceğini söylemişti. MB elini rahatlatmak için bu kararı aldı, piyasa için de olumlu olmuş görünüyor. Merkez Bankası'nın kararı '2. çeyrekten itbaren canlanma güçlenecek, bu da enflasyonu artırıcı etki yapabilir, ben elimi sıkı tutuyorum' gibi okunabilir" dedi. 

"Rasyonel bir adım" 


Kapital FX Araştırma Uzmanı Enver Erkan TCMB'nin GLP’yi artırarak rasyonel bir adım attığını belirtti. Erkan, "Enflasyonist risklerin devam ediyor olması sebebiyle fiyat istikrarını korumanın yolu ek sıkılaştırma yapmaktan geçiyordu, Merkez Bankası da rasyonel bir hamle yaparak bir yandan bozulan enflasyon görünümüne karşı proaktif duruş sergiledi, bir yandan da Trump ve diğer küresel risklere karşı bir önlem aldı." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede fiyat istikrarı ve mali disiplin için kurumların gereğini yaptığını söyledi. 

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