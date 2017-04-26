Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararını açıkladı. PPK, geç likidite penceresi borç verme faizini yüzde 11.75'ten 12.25'e çekti. PPK, politika faizini ise yüzde 8'de sabit tuttu. Faiz kararı öncesi 3.59'ün üstünde olan dolar fiyatları 3.57'nin altına gerildi. Marjinal fonlama faizi ise yüzde 9.25'te tutuldu.

Para Politikası Kurulu'nun metninde yer alan değerlendirmeler de şöyle:

* Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecek.

* Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

* Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

* Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesıne neden olmuştur.

* Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmakta.

* Kurul, enflasyon görünümündekı bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.

Beklentiler "Sabit tutacak" yönündeydi

Beklentiler ise, PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantlarında faizleri sabit tutması beklenirken; geç likidite penceresinde azınlık olarak faiz artış beklentileri yer alıyordu.

Martta politika faizine dokunmadı

Merkez Bankası Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken, geç likidite penceresini 75 baz puan artırarak yüzde 11.75 olarak belirlemişti.

Merkez Bankası'nın faiz oranları böyleydi:

Hangi faiz ne anlama geliyor?

Gecelik borç alma faizi: MB'nin piyasada fazla likidite olduğu durumda taahhüt ettiği asgari faiz. Şu anda pratikte neredeyse hiç kullanılmayan bir oran.

Haftalık repo faizi: Normal şartlarda MB'nin ana fonlama aracı ve faizi. Geçen hafta içinde MB bu orandan sağladığı fonlamayı sıfırladı.

Gecelik borç verme faizi: Bankaların fonlamanın yeterli kalmaması durumunda başvurdukları gecelik fonlama faizi.

Geç Likidite Penceresi: Piyasadan borç bulamayan bankaların kullandıkları fonlamanın faizi. MB son uygulamaları ile bunu da faiz koridoruna dahil etti.