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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar ne tepki verdi?

Karar sonrası Euro, 3,91 liradan 3,88 seviyelerine kadar çekildi

26 Nisan 2017 17:18

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayı toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Karar sonrası 3,5970 lira olan dolar/TL kuru ilk tepki olarak 3,57 liranın altına düştü. Euro ise 3,91 liradan 3,88 seviyelerine kadar çekildi.    

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutuldu. Gecelik likidite penceresinde (GLP) borç verme oranı ise 11,75'ten 12,25'e yükseltildi.

Karar sonrası dolar/TL kurunda düşüş yaşandı

İlk tepki 3,5970 seviyelerindeki dolar/TL kuru, ilk tepki olarak 3,57 liranın altına geriledi. Saat 14.10 itibarıyla dolar/TL kuru 3,5670 liradan el değiştirirken euro/TL ise 3,8870 liradan satılıyor.

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