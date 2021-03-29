Uzmanlar, Karadeniz’deki vaka artışının nedenlerini sıraladı

"Bu tür örnekler çok fazla..."

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Esra Tanyel, “Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Geçen gün yoğun bakıma kaldırdığımız 65 yaş üzeri bir teyzenin, doğum günü kutlamasına katıldığını öğrendik. Bu kutlama nedeniyle 6 ev karantinaya alındı. Bu tür örnekler çok fazla” dedi.

"Aşı yaptırmıyorlar"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Gürdal Yılmaz ise kent genelinde yaşanan en büyük sorunun aşı tereddüdü olduğunu belirtirken, “Yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşı olmaktan kaçınan 65 yaş üstü vatandaşlar. Covid-19’a yakalanan bir çok kişi yakını karantinada kalmasın diye temas öyküsünü saklayıp, söylemiyor. Hasta temaslı birçok kişi elini kollunu sallayarak virüsü yaymaya devam ediyor” dedi. Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenlerin köylerine akın akın gittiğini anlatan Yılmaz, uyarılara rağmen Karadeniz’in pek çok yerinde hasta ziyaretleri, taziyeler, mevlit, doğum günü kutlamalarının sürdüğünü söyledi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun da köye gidişlere dikkat çekerken, “Samsun’daki tablonun birincil nedeni yaşam hareketliliğinin çok fazla olması. Hafta sonu kısıtlamalarında birçok kişi cuma gününden köyüne gidip, aile ziyaretleri gerçekleştirince vaka sayıları arttı. Temas öyküsü saklanıyor. Normalleşmeyle sahil bandı yaz döneminden daha kalabalık oluyor" diye konuştu.

"Rehavet yaşanıyor"

Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Çoşkun, kentte rehavet yaşandığını belirterek, “Ulaşım kısıtlanması olmayınca vaka sayıları patladı. Ordu ve çevre illerde insanlar, cuma, pazartesi arasını köylerine gidip aile ziyaretleriyle geçirdiler. Birçok kişi aşıdan sonra gereksiz rehavete kapıldı ve ‘Artık maskeye gerek yok’ diyerek maske, mesafe kuralını hiçe saydı. Karadeniz’de vaka artışının en büyük nedeni komşu, akraba ziyaretleri. En büyük problemlerden biri de temaslı kişilerin gizlenmesi" açıklamasını yaptı.