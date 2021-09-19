Uzmanlar, İstanbul'da artan "baldırsokan sineklerine" karşı uyardı

Uzmanlar, İstanbul’da yaz aylarında giderek artan sineklerin iklim krizi ve yoğun nüfusla bağlantılı olduğunu vurguladı. İstanbul’da bulunan yeni bir sinek türü olan baldırsokan sineği olarak bilinen ‘stomoxys’ türüne dikkat çekildi.

Hürriyet’ten İsmail Sarı’ya konuşan uzmanlar, İstanbul’da artan sinek problemini değerlendirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, sineklerin artışında iklim krizine dikkati çekerek aşırı sıcaklar ve artan yaz yağmurlarıyla çevrede böcek görmenin normal olduğunu söyledi. Dr. Dikmen, "Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır” diye uyardı. Dr. Dikmen, İstanbul’un yoğun nüfusunun da sineklerin çoğalmasına zemin oluşturduğunu belirttti.

Uzmanlar, İstanbul’da “baldırsokan” türü olarak bilinen sineklerin çoğaldığını ve bunların çoğu zaman karasineklerle karıştığını söyledi. Dr. Dikmen, aradaki farkı şöyle açıkladı: "Karasinekler çöpleri, atıkları tercih ederken, baldırsokanlar kan emme davranışı gösterir ve bu nedenle insanın derisine konduğunda sokma ve acıtma yapabilir. Bu da 'Karasinek ısırdı' gibi cümleler kurmamıza neden olur. Aslında o karasinekten ziyade baldırsokan sineğidir.

Bu sinekler aynı zamanda çeşitli mikropları da vücutlarında taşıyabiliyor. Karasinekler mikropları vücutlarının yüzeyinde kondukları yerlerden alıp insanın yaşam alanına taşıyor. Sivrisinekler ve baldırsokan sinekleri ise bu mikropları kan yoluyla alıyor ve aynı şekilde bulaştırıyor. Bütün bunlar nedeniyle halk sağlığı açısından riskli canlılar arasında yer alıyorlar."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doç. Dr. Zekai Kutlubay, baldırsokan sineğinin uyku hastalığına neden olabileceğini belirterek şöyle açıkladı:

"Baldırsokan sinekleri, çiftlik hayvanlarının ve bazen de insanların deri ve kanlarında yaşayan pek çok mikrop için bir taşıyıcıdır. Taşıdığı parazitlerden biri de uyku hastalığına neden olan parazittir. Bu parazit sinekler tarafından dünyanın her yerine taşınır. Uyku hastalığında sineğin ısırığı genellikle ağrılıdır ve ‘şankır’ adı verilen kırmızı yaralara dönüşebilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, asabiyet, şiddetli yorgunluk, lenf düğümlerinde şişme, ağrılı kas ve eklemler, uyku hastalığının genel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bazı kişilerin ciltlerinde aşırı derecede kızarıklık oluşabilir"

Dr. Dikmen, sineklere karşı alınacak önlemleri; çöplerin ağzı kapalı bir şekilde atılması, belediye ekiplerinin çöp toplama hizmetlerinin denetlenmesi, pencerelere sineklik takılması, sivrisinekleri kaçıran çeşitli kokular sürülmesi, balkon ve cam kenarı saksılarına fesleğen, limon otu, nane, lavanta, biberiye gibi bitkilerin koyulması olarak sıraladı.