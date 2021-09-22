Uzmanlar grip aşısı çağrısı yaptı, vatandaşlar fiyatı pahalı buldu

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkan Yardımcısı, eczacı Burak Kaan Seyrekbasan, geçen yıl aşı tedariğinde yaşanan sıkıntılardan sonra bu sene 3 ayrı grip aşısı geleceğini ve içeriklerinin aynı olduğunu belirtirken Aile Hekimi Canan Tanrıver da, “Bu yıl bakanlığımız grip aşıları konusunda geçen yıla göre daha tedarikli. Zannediyorum 2,5 milyon doz grip aşısı piyasaya verildi” diyerek vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Covid-19 ile birlikte önemi artan grip aşısı bu yıl da gündemde. Tamamı yurt dışından geldiği için geçen yıl yaşanan tedarik sorunun bu yıl da yaşanıp yaşanmayacağını, aşıya ne zaman nasıl ulaşabileceğini eczacı Burak Kaan Seyrekbasan ve aile hekimi Aile Hekimi Canan Tanrıver anlattı. Vatandaşlar ise aşının fiyatını pahalı buldu.

Eczacı Seyrekbasan, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte grip vakalarının artmadan vatandaşlara aşılarını zamanında yaptırmaları için uyardı. Seyrekbasan, grip aşısının Covid-19 döneminde önemli hale gelirken vatandaşın ilgisinin de arttığını söyledi.

"Aşının koruyuculuğu 7-8 ay"

Seyrekbasan, Covid-19 döneminde ilginin arttığı grip aşısıyla ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

"Her sene aşıların eylül, ekim, kasım aylarında uygulanması gerekiyor. En doğru dönem budur. Zaten koruyuculuklarının 7-8 ay olduğunu düşünürsek Mayıs ayına kadar bu koruyuculuğun olması lazım. Vatandaşlar da artık bunu biliyorlar bir süredir eczanemize gelip grip aşısını sormaya başladılar ‘aşılar geldi mi gelecek mi, yapabilecek miyiz, kimler olacak, SGK aşıları ödüyor mu’ gibi sorular başladı. Sanırım birkaç gün içinde de aşılarımız gelmeye başlayacak."

"Grip aşısını 6 aylık bebeklerden başlayarak, gebeliğin ilk 3 ayı hariç tüm gebelere de aşı yapabiliyoruz. Onun haricindeki tüm vatandaşlarımız aşı olabiliyorlar. Vatandaşlarımızın özellikle bu sene de aşı olmalarını istiyoruz. Öncelikli grup 65 yaş üstü. Biz Koronavirüste de bunu yaşadık. Bu gruba dahil olabilecek diğer kişiler ise kronik rahatsızlığı olan herkes. Her yaş grubu da öncelikli grip aşısı olmak durumunda."

"3 ayrı grip aşısı gelecek bir tanesi SGK geri ödeme kapsamında"

"Gelecek aşı sayısını bilmiyoruz. Sanırım bakanlık bununla ilgili sürekli rakamları güncelliyor. Zaten dünyada bunun arzı kısıtlı. O yüzden üretim oldukça ülkelere aşı gönderiliyor. Bakanlık da sanırım bu sene bunun pazarlığını yapmıştır. Bu sene duyduğumuz kadarıyla üç ayrı firma ile anlaşma yapılmış. Ülkemize 3 ayrı grip aşısı gelecek. Farklı firmaların ürettiği ama içeriklerinin aynı olduğu aşılar bunlar. Bir tanesi SGK geri ödeme kapsamında olacak. Diğer iki tanesi ise ödeme kapsamı dışında vatandaşlarımız bunları ücret vererek alabilecekler. Aşılardan birinin ücreti 85 lira diğeri de sanırım 110 lira civarında bir fiyat belirlenmiş bu iki aşı için. Bunlar ücretli olarak alınabiliyor."

"Grip aşısında bir yan etki beklemiyoruz"

"Grip aşısında bir yan etki beklemiyoruz. Yani milyonda bir yumurta alerjisi olanlarda bazı yan etkiler görülebiliyor. Onun haricinde grip aşısı yan etkisi olan bir aşı değildir. Geçen sene hangi tarihte aşı olduğuna bakılmaksızın bu sene herkes Eylül ayından itibaren aşısını olabilir. SGK bu konuda düzenleme yapacaktır. Herkesin aşısı Eylül, Ekim ayından itibaren yapılabilir. Geçen yıl da durum böyleydi, ama geçen sene aşı sayısı eksikti o yüzden bazı hastalarımıza aşılarını çok geç verdik. Hatta ocak ayına sarkan hastalarımız oldu. Umarım bu sene öyle olmaz, aşılarımızı ekim ayı içerisinde tamamlamış oluruz."

"Grip aşısına olan ilgi Covid-19 ile birlikte arttı"

"Grip aşısına olan ilgi Covid-19 ile birlikte arttı. Çünkü Covid-19’dan çok korktuk. Bir de bunun üzerine grip rahatsızlığı olmak istemiyoruz. O yüzden vatandaşlarımız bu konuda haklı olarak endişeleri var. 2 senedir grip aşısına yönelim daha fazla. Lütfen hepimiz grip aşımızı yaptıralım. Toplum sağlığı için bizim sağlığımız, ailemizin sağlığı için çok önemli."

"Grip için risk dönemine girildi"

Aile Hekimi Canan Tanrıver, kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte grip için risk dönemine girildiğine dikkat çekerek hastaların reçete ile eczaneden aşılarını talep edebileceklerini söyledi. Tanrıver, "Hastalarımız reçete edilmiş olan grip aşılarını eczaneden talep ediyorlar. Eczaneden yine soğuk zincirle birlikte getirdikleri çünkü her aşının mutlaka koruyuculuğunun bozulmaması için uygun koşullarda nakledilmesi gerekiyor bize kadar. Biz bu aşıların sadece uygulamasını yapıyoruz hastalarımıza. Uygulamanın yanı sıra da yine resmi olarak sistemde aşının yapıldığına dair kişinin sağlık bilgi formuna biz bunu kaydediyoruz. Resmi olarak bunları kayıtta görebiliyorsunuz." dedi.

Özellikle 65 yaş üstünde olan hastaların risk grubunda olduğunu belirten Tanrıver, "Kronik hastalığı olan kişilere, kardiyak hastalığı, tansiyon hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalığı olanlara biz grip aşısını uyguluyoruz. Yine kan taşlığı veya herhangi bir hastalıktan dolayı immun sistemini, bağışıklık sistemini zayıflatan bir tedavi alan kişilere de biz grip aşısı uygulama konusunda son derece hassasız." dedi.

"Mutlaka hem grip hem de Covid-19 aşılarını olsunlar"

"Grip aşısı, Koronavirüsten korumuyor. Grip aşısı ile Koronavirüs aşısı birbirinden farklı aşılar." diyerek iki aşınında yapılması gerektinin altını çizen Tanrıver şu bilgileri verdi:

"Biz hastalarımızın her iki aşıyı da olmasını çok önemsiyoruz. Grip aşıları sadece Influenza gribinden koruyor. Koronavirüs aşısı ise Covid-19’a karşı koruyor. Mutlaka kişiler hem grip aşılarını olsunlar hem de Covid-19 aşılarını olsunlar. Çünkü Koronavirüs grip enfeksiyonuyla beraber seyredebiliyor. Ya da grip enfeksiyonun üstüne grip enfeksiyonu da eklenebiliyor. Böyle olduğu zaman bu iki enfeksiyon çok ağır şartlarda geçirilebilir. O yüzden aşının koruyuculuğu burada önemli. Çünkü her iki hastalığa karşı da direkt bir tedavi yok. Sadece korunma önlemleri söz konusu olabilir."

"Bu yıl grip aşısı ile ilgili bir sorun çıkacağını düşünmüyorum"

Bu yıl bakanlığın grip aşıları konusunda geçen yıla göre daha tedarikli olduğunu aktaran Tanrıver, piyasa verilen aşılar hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Zannediyorum 2,5 milyon doz grip aşısı piyasaya verildi. Dolayısıyla daha fazla insana ulaşabilecek. Erken dönemde üstelik grip aşısı eczanelerde tedarik edilebilir durumda. Bu sene grip aşısı yönünden bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Daha önceki uygulamalarda yılda bir olacak şekilde genel olarak sistem bu şekilde kurgulandığı için geçen yıl ocak ayında olan aşılamalar 8-9 ay kadar koruyuculukları var. O yüzden sistemdeki bu hata giderilecek yakın bir zamanda. Çok kısa zamanda onların da sorunları çözülecek."

"Aşı özellikle bulaşıcı hastalıklardan korunmamızı sağlayan en önemli faktör o yüzden herkesin mutlaka gerektiği dönemlerde aşılarını olmasını istiyoruz. Koronavirüs açısından da son derece yüz güldürücü bir şekilde hızlı bir bağışıklama dönemine geçtik. Bütün Türkiye’deki aşı skalamız yüksek oranlarda olsun. Biz Koronavirüs enfeksiyonunu bertaraf edelim."

Vatandaşlar aşıyı pahalı buldu

Grip aşısı konusundan aile hekimleri ve eczacıların ortak çağrıda bulunduğu risk grubunda olan vatandaşlar ise aşı olma konusunda şimdilik temkinli. Vatandaşların grip aşısına bakış açısı ise şöyle:

76 yaşında olduğunu belirten bir vatandaş "Eşim sormuş bugün daha gelmemiş. Paralı olanı varmış. Oluyoruz. 10 senedir eşim de ben de oluyoruz. Ayrıca diğer aşıları da olduk. Gerektiği zaman aşı oluyoruz." dedi.

"Grip aşısını olmayı devlet verirse düşünürüm" diyen 63 yaşındaki diğer vatandaş da şunları söyledi:

"Ücretli almak istemem. Valla aşının fiyatı pahalı. Emekli insana çok pahalı bunlar. Devlet emeklilere bence bunu bedava yapması lazım. Geçen yıl da olmadım grip aşısını. Ama normal aşılarımızı olduk. Öyle bir aşı yoktu zaten. Koronavirüs aşımı 3 doz oldum. Sinovac ve biontech olarak. Valla ben grip aşısı da olmuyorum grip de. Belki bu yaşıma kadar bir kere grip olmuşumdur. Topluma fazla girmez, hapşıran insanların yanında durmazsanız uzak durursanız grip olmazsınız."

"Bayağı pahalıymış bu yıl"

Daha önce grip aşısı olduğunu kaydeden başka bir vatandaş ise "Bu yıl da olmayı düşünüyorum. Grip aşılarının şu an eczaneye gelmiş olduğunun haberini aldım. En kısa zamanda olmayı düşünüyorum. Yeni fiyatlardan maalesef haberim yok. Bayağı pahalıymış bu yıl. Bence sağlık her şeyden daha önemli. İmkanlar dahilinde hangisi olursa onu olmayı düşünüyorum." dedi. (ANKA)