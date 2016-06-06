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Sağlık

Uzmanlar domuzlarda insan organı geliştirmeyi deniyor

Bu çalışma, organ nakli ihtiyacını için bir alternatif bulmak arayışının parçası olarak yürütülüyor

06 Haziran 2016 11:43

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilim insanları insanlara nakledilmek üzere domuzlarda insan organları geliştirmeyi deniyor.

Domuz embriyolarına enjekte edilen kök hücreler ile "chimera" olarak bilinen insan-domuz melezi embriyoları geliştirilmeye çalışılıyor.

Bu çalışma, dünya çapında mevcut durumda karşılanamayan organ nakli ihtiyacını için bir alternatif bulmak arayışının parçası olarak yürütülüyor.

California Davis Üniversitesi'ndeki ekip, geliştirilen domuzların, normal domuzlara benzer yapıda ve biçimde olduklarını ancak organlarından birinin insan hücrelerinden oluştuğunu söylüyor.

Chimera embriyolarının geliştirilmesi iki aşamada oluyor.

İlk olarak CRISPR olarak bilinen bir genetik değiştirme yöntemiyle yeni oluşan bir domuz embriyosunun DNA'sı ayrıştırılıyor.

Sonra da embriyoda oluşan boşluğa gen manipülasyonu yöntemiyle "iPS" denilen hücreler yerleştiriliyor.

Yetişkin bir insandan alınan iPS hücreleri manipüle edilerek kök hücreye dönüştürülüyor ve böylece domuzun vücudunda herhangi bir organa dönüştürülme potansiyeline kavuşuyor.

Bu insan kök hücrelerinin domuz embriyosundaki boşluktan faydalanarak embriyonun insan pankreası oluşturması bekleniyor.

Oluşacak pankreasın insanla genetik olarak aynı özelliklere sahip olacağını vurgulanıyor.

Böyle bir durumda, organ bağışı ya da vücudun nakledilen organı reddetmesi gibi vakalar engellenebilir.

Halihazırda yeni bir böbrek ya da karaciğer gibi organların nakli için milyonlarca insanın bağış beklediği tahmin ediliyor.

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