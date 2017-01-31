Uzmanlar değerlendirdi: Merkez Bankası'nın enflasyon kararları ne anlama geliyor?

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2017'nin ilk yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Çetinkaya'nın son dönemdeki likidite adımları konusundaki açıklamaları ve vereceği mesajlar da merakla bekleniyordu.

Buna göre Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini, yüzde 6.5'ten yüzde 8'e, 2018 tahmininiyse yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltirken, 2019'a ilişkin enflasyon tahmininiyse yüzde 5 olarak belirledi.

Öte yandan, Merkez Bankası 2017 ve 2018'e ilişkin gıda enflasyonu tahminleriniyse sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 olarak belirledi.

Uzman değerlendirmeleri

Deniz Yatırım Stratejisti Özlem Derici Şengül, Çetinkaya'nın açıklamalarını BloombergHT'ye değerlendirdi.

Çetinkaya'nın daha fazla sıkılaşacak silahın olduğunu söylemesine rağmen bu kadar çok faiz oranıyla birlikte işlem yapılmasının sadeleşme konusunda verdiği mesajla örtüşmediğini söyleyen Şengül şöyle konuştu:

"Aslında şu anda bir sıkılaştırma yapılıyor ve kısa vadeli faiz oranları yükseliyor. Başkan'ın bahsettiği getiri eğrisindeki yataylaşmayı da görüyoruz. Ancak benim bu kendine güvenen para politikasından anladığım, sadeleştirmenin bir süre daha rafa kalkmış olması. Çünkü önümüzdeki dönemde enflasyonda da çok iyi bir görünüm yok. Çift haneli oranlar söz konusu olacak. Bir gevşeme göreceğiz ancak Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunu yüzde 8'e kendisi yükseltti zaten. Piyasa beklentileri daha da yüksek. Dolayısıyla gelecek dönemde gevşeme yönünde hareket edebileceği pek bir alan yok.

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"Sadeleşme bir süre daha rafa kalktı"

"Merkez Bankası, sıkı duruşu, bu faiz kompozisyonuyla devam ettirecek gibi görünüyor. Evet sıkılaştırma yönünde atılan adımlar reaksiyon bulmaktadır ancak sadeleştirmeye dönüş anlamında biraz hayal kırıklığından bahsedebiliriz. Merkez Bankası, teoride 'Bu hedefe bağlıyız' dese de anladığım kadarıyla pratikte pek yakında göremeyeceğiz."

Enflasyon sepetinde gıdada yapılan değişikliğin çok dramatik olmadığını söyleyen Şengül, ağırlıkların her sene kademeli olarak değiştiğini, bu senekinin de çok büyük bir revizyon olmadığını ifade etti.

"Enflasyon hedefi gerçekçi değil"

Şengül, "Tutturulamayan enflasyon hedefini nasıl yorumlarsınız?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Maliyet unsurları çok fazla ön planda. Şu anda bir talep enflasyonundan söz edemeyiz. Dolayısıyla para politikasının enflasyonu yönetme gücü sınırlı olacaktır. Sonrasında eğer ki beklediğimiz büyümeyi görmeye başlarsak ve Merkez Bankası o noktada da sıkı duruşunu korursa enflasyon hedefine ulaşılabilir. Ancak bunu zaman gösterecek. Şu anda çok güvenli şekilde fiyat istikrarına önem verildiği söyleniyor ama sıkı duruş daha çok finansal istikrara yönelik. Fiyat istikrarı sağlandıktan sonra Merkez Bankası'nın hamleleri belirleyici olacak. Hedeften gerçekten çok uzağız ve gelecek sene için yüzde 6 pek gerçekçi değil. "

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"Enflasyon seviyesinden endişeliyiz"

Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç da 2017 yıl sonu enflasyon tahminin yukarı çekilmesinin rasyonel olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi:

"Yüzde 8 rakamı rasyonel ve oldukça yüklü bir yukarı yönlü revizyon olmuş. Ben, yüzde 8'i aşacağını da düşünüyorum. Bu revizyonun verdiği sinyali de düşünmek de lazım. Bir analist olarak bundan çıkarımım Merkez Bankası'nın bundan daha fazla bir sıkılaşmaya gitmeyeceği yönünde. Dolayısıyla enflasyonda yüzde 5-6,5 seviyeleri hedeflenirken yüzde 8 civarında yeni bir tahminle 2017'yi bitirmeyi planlıyorlar."

Geç likidite penceresinin kullanılmasıyla Merkez Bankası'nın mevcut sorunu geçici olarak gördüğü sinyalini verdiğini söyleyen Altınsaç, gerçek bir faiz artırımı yapmak yerine geç likidite penceresini kullanarak olaya geçiciymiş gibi yaklaşıldığını ifade etti.

Enflasyonun mart-nisan aylarında yüzde 11'e doğru gitmesinden endişeli olduğunu söyleyen Ekonomist, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda kur geçişkenliğinin çok yüksek hesaplandığını ifade etti.

"TCMB, tüm para politikası araçlarını kullanabilir"

Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör de paylaştığı notta 2017 yılı enflasyon tahmininin yüzde 8'e yükseltilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"2016 yılının Ekim ayında açıklanan enflasyon raporuna göre, enflasyon tahminin de yaklaşık yüzde 1,5 puan yukarı yönlü revize yaşandığını görüyoruz. TCMB’nin, özellikle TL’nin yaşadığı değer kayıplarının enflasyona geçiş etkisini dikkate aldığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda, TCMB fiyat istikrarını sağlamak için para politikasına yönelik tüm araçları kullanmak isteyebilecektir."

TCMB’nin yaklaşık üç haftadır repo ihalesi açmayarak bankaları geç likidite penceresi borç verme faiz oranıyla borçlandırması sonrası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 30 Ocak itibariyle yüzde 10,31'e yükseldiğini hatırlatan Gözgör şöyle devam etti:

"Alınan bu önlemler TL’yi destekleyecek nitelikte olmaya devam edecektir. TCMB başkanı Murat Çetinkaya para politikasında duruşun önemine dikkat çektiğini gördük. Para politikasında duruşun sıkı olduğunu ve gerekmesi halinde yeni adımlar atılabileceğine yönelik söylemler, TCMB’nin proaktif davranmayı sürdüreceğini gösteriyor."

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