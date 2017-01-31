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Ekonomi

Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

2017 ve 2018 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltildi

31 Ocak 2017 14:09

Merkez Bankası 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yükseltti. Merkez bankası Başkanı Çetinkaya, "2017 ekonomik toparlanması daha önceki tahminimizden daha yavaş olabilir" dedi.

Merkez Bankası 2017 enflasyon tahminini yüzde 6.5'ten yüzde 8'e, 2018 tahmininiyse yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltirken, 2019'a ilişkin enflasyon tahmininiyse yüzde 5 olarak belirledi.

Öte yandan, Merkez Bankası 2017 ve 2018'e ilişkin gıda enflasyonu tahminleriniyse sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 olarak belirledi.

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