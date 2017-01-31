Merkez Bankası Başkanı: Gelişmelere göre ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2016'nın son çeyreğinde kredi büyümesindeki olumlu artışın devam ettiğini belirterek, "Gelecek dönemde ihtiyaç duyulması halinde, ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz" dedi.

2017'nin birinci enflasyon raporu toplantısında konuşan Murat Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- İç talep göreli olarak zayıf seyrediyor



- 2016'nın son çeyreğinde kredi büyümesindeki olumlu artış devam etti



- Döviz kuru iyileşmeyi sınırladı



- İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz



- Getiri eğrisi uygulanan parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde yataylaştı



- (Gelecek dönem) İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz.



- Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız



- Yüzde 7 varsaydığımız gıda enflasyonunu yüzde 9'a güncelledik

2017 enflasyon tahmini yükseldi

2017 ve 2018 enflasyon tahminleri yükseldi. Buna göre 2017 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 6.5'ten yüzde 8'e yükseltildi. 2018 için ise enflasyon tahmini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıktı.

Çetinkaya konuya dair, "Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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