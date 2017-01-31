Dolar/TL güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın likidite adımlarıyla dolarda düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada dolar 3,79 civarında seyrediyor. Euro da 4,05'in üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporundan çıkacak mesajları yakından takip edecek.

Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi dün yüzde 10,30'la 2012 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sıkılaştırmanın sürmesi dolarda düşüşü hızlandırdı.



Yarın ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı sonuçları açıklanacak. Piyasalar faiz artışına yönelik sinyallere odaklanacak.

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