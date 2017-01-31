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Ekonomi

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın hamleleriyle gerileyen dolar 3,79 civarında seyrediyor

31 Ocak 2017 12:21

Merkez Bankası'nın likidite adımlarıyla dolarda düşüş sürüyor. Bankalararası piyasada dolar 3,79 civarında seyrediyor. Euro da 4,05'in üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporundan çıkacak mesajları yakından takip edecek.

Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi dün yüzde 10,30'la 2012 ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sıkılaştırmanın sürmesi dolarda düşüşü hızlandırdı.

Yarın ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı sonuçları açıklanacak. Piyasalar faiz artışına yönelik sinyallere odaklanacak.

Seyfettin Gürsel: Ekonomi kurumları itibarıyla bu ülke iyi yönetilmiyor; bu çok açık!

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