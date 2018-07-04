Uzmanlar açıkladı, kuruyemişler sperm kalitesini artırıyor

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Badem, fındık ve ceviz gibi kuruyemişlerin genç erkeklerdeki sperm kalitesini ‘belirgin’ bir şekilde artırdığı ortaya çıktı. AFP’nin haberine göre, 18-65 yaşları arasında 119 erkeğin katıldığı araştırma sonrasında uzmanlar, kuruyemiş tüketiminin hali hazırda sağlıklı ve üreyebilen erkeklerin sperm kalitesine olumlu yönde etki yaptığı söyledi.

İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşen European Society of Human Reproduction and Embryology toplantısında sunulan araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Bir gruba ‘normal Batılı diyetleri’ne ek olarak günlük 60 gram kuruyemiş verildi, bir diğer grup ise normal şekilde beslendi. 14 haftanın sonunda, kuruyemiş yiyen grubun sperm sayısı, canlılığı, hareketliliği ve şeklinde belirgin düzelmeler gözlemlendi.

"Beslenmede sağlıklı tercihler yapmak çocuk sahibi olmaya yardımcı olabilir"

Araştırma sonucunda yayınlanan açıklamada, “Dahası, ‘kuruyemiş grubunda’ kısırlıkla ilişkilendirilen DNA bozulmasında belirgin bir düşüş oldu” dendi. Sonuçlar, sperm iyileştirmesi konusunda yapılan ve omega-3, vitamin C ve E, selenyum, çinko gibi antioksidanların kaliteyi artırdığı sonucuna ulaştırılan diğer araştırmalarla da uyumlu çıktı.

Araştırmanın eş yazarı Albert Salas-Huetos sonuçların, erkeklerin sadece normal beslenme rutinlerine kuruyemiş ekleyerek çocuk sahibi olmayı mümkün olduğunu göstermediğini belirterek, “Ancak kanıtlar, beslenirken sağlıklı tercihler yapmanın çocuk sahibi olmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ve tabii ki kuruyemişler de Akdeniz usulü beslenmenin yapı taşlarından biri” dedi.