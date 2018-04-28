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Yaşam

Uzmanlar açıkladı: Kediler neden laptopların üzerine yatar?

Hayvan davranış bilimi uzmanı Amy Shojai'ye göre, kedilerin bu davranışının iki nedeni var

28 Nisan 2018 22:34

Hayvan davranış bilimi uzmanı Amy Shojai, ev kedilerinin neden laptop klavyesine yatmayı çok sevdiklerini açıkladı. Shojai’ye göre kedilerin bu davranışının iki nedeni var.

Yeşilit'te yer alan habere göre, bu nedenlerden ilki bilgisayarın sıcaklığı. Kedilerin normal vücut ısısı 38-39 derece olduğundan battaniye, kalorifer peteğinin önüne konmuş koltuk ya da laptop klavyesi gibi sıcak yerlerde yattıklarında fazladan enerji harcamadan vücut ısılarını koruyabilirler.

Fakat hepimizin aklına ilk gelen bu durum kedilerin klavyeye yatmayı sevmesinin tek nedeni değil. Kediler sahipleri sürekli ya da uzun süre aynı noktaya baktığınızda bunu fark eder ve ilgi çekmek için baktığınız nokta ile sizin aranıza girmeye çalışır. Böylelikle sizin onunla ilgilenmenizi, oynamanızı, sevmenizi ya da ödül vermenizi sağlamaya çalışır.

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