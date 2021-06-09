Uzmanından yazı sağlıklı ve fit geçirmek isteyenlere uyarı: Meyveyi ölçülü tüketin

Yazı daha sağlıklı ve fit geçirmek için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, “Meyveleri mutlaka taze tüketin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağını tercih edin” dedi.

Yazın havaların ısınmasıyla birlikte fiziksel aktivite ve su tüketiminin de arttığını söyleyen İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, meyve ve sebze çeşitliliği de göz önüne alındığında, kilo verme konusunda daha şanslı bir döneme girildiğine dikkat çekerek beslenme önerilerinde bulundu.

Yazın kilo almayı önleyecek öneriler

Fit bir yaz için dikkat edilmesi gerekenleri aktaran Dyt. Bahtınur Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

“Daha sağlıklı bir yaz geçirmek için; alkollü, şekerli ve bol kremalı içeceklerden uzak durun. Kızartılmış besinler yerine, ızgara veya haşlama tercih edin. Meyveleri mutlaka taze yiyin ve porsiyon kontrolüne dikkat edin. Tek seferde fazla meyve tüketiminden kaçının. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı ve margarin gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağını tercih edin. Hareketinizi mutlaka artırın, özellikle düzenli yapılan açık hava yürüyüşleri bağışıklık sisteminizin de güçlenmesine yardımcı olur. Bol su tüketin, gün içerisinde içtiğiniz çay, kahve ve meyve suları su ihtiyacını karşılamaz. Eğer doktorunuz kısıtlamadıysa, her gün mutlaka yumurta tüketin. Tuz tüketiminizi kısıtlayın. Çiğ yağlı tohumları (fındık, badem, ceviz vb.) mutlaka beslenmenize ekleyin fakat bunları avuçla değil, tane tane yemeye özen gösterin. Her hafta en az 2 kez balık tüketin. Uyku düzeninize dikkat edin. Lifli gıda (tam tahıllı ekmekler, yulaf, meyve ve sebzeler, baklagiller vb.) tüketimini artırın.”

Yoğurt, yeşil mercimek ve yulafla metabolizmanızı hızlandırın

Yazın bazı besinlerin metabolizmayı hızlandırıcı özelliği olduğunun altını çizen Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, “Yoğurt, kefir, yeşil çay, yulaf, tarçın, yeşil mercimek, kereviz, baharatların (pulbiber, karabiber, sumak vb.) sık tüketilmesi zayıflamaya yardımcı olur” dedi. Diyetisyen Yılmaz, kabak, salatalık, ananas, zencefil, armut ve maydanozun da ödem atımına yardımcı besinler olması nedeniyle yazın sık tüketilmesini önerdi.

Diyetten ekmeği çıkarmak önemli bir hata

Yazın zayıflamak için en sık yapılan hataların başında kişinin internetten, sosyal medyadan kendine uygun olmayan diyeti yapmasının geldiğini kaydeden Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Yazın birçok beslenme hatası, kilo vermek yerine kilo alımına yol açabiliyor. Tek tip beslenmekten uzak durulmalı. Örneğin sadece protein, sadece çorba diyeti gibi… Kalori hesabı yaparak zayıflamaya çalışmak da sık yapılan hatalardan bir diğeri. Yeterli ve dengeli beslenmek için kalorinin mutlaka karbonhidrat, yağ ve proteinden doğru oranlarda alınması gerekmektedir. Örneğin, her gün sadece 1 adet hamburger yiyip başka bir besin tüketmeyerek günlük almanız gereken kaloriyi aşmazsınız fakat bu kalorinin çoğu basit karbonhidrat ve doymuş yağdan geldiği için kilo alımı yaşarsınız. Ekmek tüketmemek de sık yapılan yanlışlar arasında gelir. Kişide kan şekeri düşüşüne neden olup şekerli yiyeceklere yönlendirebilir, bu yüzden kişinin hem metabolizmasının daha hızlı çalışması hem de kan şekerinde dengesizlik olmaması için doğru karbonhidratı yemek önemlidir. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, pilav yerine bulguru tercih etmek gibi.”

Bol şekerli ve asitli içeceklerden uzak durun

Sıcakların artmasıyla birlikte sıvı tüketimini artırma ihtiyacı duyduğumuzu belirten Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, “Yazın yapılan en sık hatalardan biri de kremalı, bol şekerli, asitli içeceklerin tüketiminin artmasıdır. Bunlar yerine daha sağlıklı alternatiflere yönelebiliriz” dedi.

Sağlıklı yaz içeceği tarifi

Soğuk çay ile serinlerken aynı zamanda yağ yakmanın da mümkün olduğunu vurgulayan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, evde yapılabilecek sağlıklı bir soğuk çay içeceği tarifini şöyle anlattı:

“1 su bardağı su ile 2 adet doğranmış şeftaliyi orta ateşte 20-25 dakika kadar kaynatın. Kaynatılan karışımı robottan geçirip pürüzsüz hale getirin. Daha sonra 2 tatlı kaşığı yeşil çay ile 2 fincan kaynamış suyu, 5 dakika kadar demlendirin. Biraz soğuyan şeftalili karışıma demlediğiniz yeşil çayı ekleyin. Ilıdıktan sonra buzdolabında 4-6 saat kadar soğutup nane ile servis edin. (Malzemeler: 1 orta boy şeftali, 1 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı yeşil çay, 2 büyük fincan kaynamış su." (DHA)