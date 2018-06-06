Uzmanından uyarı: "Tip 2 diyabet gençlerde artıyor"

İSTANBUL, (DHA)- Genellikle 40 yaş üstü bireylere konulan Tip 2 diyabet tanısı, son yıllarda özellikle şişman ve hareketsiz çocukların artmasıyla, çocuk ve gençlerde de artış gösterdi. Medicana Bahçelievler Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demirel, ergenlik döneminde görülen insülin direnci ve gizli şeker hakkında bilgi verdi. Demirel, “Tip 2 diyabet sayısının artmasının en önemli faktörü, bireylerin beslenme biçimindeki değişimler, hareketsizlik ve bu hareketsiz yaşamanın beraberinde gelen telefon, tablet ve bilgisayarlara bağımlılık” dedi.

“HIZLI KİLO ARTIŞI DİYABETE SEBEBİYET VERİYOR”

Hızlı kilo artışının diyabete sebep olduğunu belirten Demirel, düzensiz beslenme ve hareketsizlik ile beraber şişmanlayan çocuklarda insülin direncinin geliştiğini söyledi.

Uzman Dr. “İnsülin direnci; vücuttaki enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ana hormon olan pankreastan salgılanan insülin hormonunun görevini yapamamasıdır. Bu durumda insülin hormonu yetersizliğini yenmek için, pankreas daha fazla insülin hormonu salgılayarak bu sorunu çözmeye çalışır. Bu şekilde kan şekeri dengesi sağlanır. İnsülin hormonunun kan düzeyinde yüksek olması bir dizi önemli soruna yol açar. Bir taraftan sürekli fazla hormon salgılamak durumunda kalan pankreas beta hücreleri bir süre sonra yorulur ve eskisi kadar insülin salgılayamaz hale gelir, öte yandan ise fazla insülin beyin üzerindeki etkisi ile doyma hissini engeller. Bu da fazla yemeye ve sonuç olarak şişmanlamaya sebep olur. Bu durumda çocuklar doysa bile aç olduğundaki gibi kendilerini kötü ve yorgun hissederler. Tekrar tekrar yiyerek bu hislerini yenmeye çalışırlar. Bu süreç kısır döngü halini alır ” dedi.

“HIZLI YEMEK YEMEK ŞİŞMANLIKTA ÖNEMLİ BİR ETKEN”

“Hızlı yemek yemenin, doyma hissini sağlayan ghrelin hormonu düzeylerinde azalmayı engellediği görülmüştür” diyen Demirel, “Bu açıdan çocuklarda ve erişkinlerde şişmanlığın önlenmesi için en etkili girişimlerden birisinin yavaş yeme davranışı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

DİYABETİ ÖNLEMEK MÜMKÜN

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin, diyabet gelişimini yüzde 70’e varan oranlarda önleyebileceğini söyleyen Dr. Demirel çocukların bu kapsamda yapması gerekenleri söyledi:

“Çocuğun gün içerisinde uzun süre televizyon izlemesi veya uzun süre bilgisayar oyunu oynaması gibi hareketsiz aktiviteler engellenmeye çalışılmalıdır. Günlük hareket miktarı artırılmalı düzenli egzersiz alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çocuklara ve ailelerine günlük kalori alımı, yeterli ve dengeli beslenme gibi temel beslenme bilgileri ve sağlığa yararlı yiyeceklerle ilgili bilgiler verilmelidir. Glisemik indeksi yüksek, kana hızlı geçen karbonhidratlar, insülin hormon salınımını tetikler ve açlık ataklarını artırır. Bu nedenle şekerli gıdalar, meyve suları, beyaz unlu mamullerden uzak durarak daha çok tahıllar, baklagiller, taze meyve ve sebzeler süt, yoğurt önerilmelidir.

Aşırı kalorili, yağ içeren,atıştırmalık gıdalardan uzaklaşılmalıdır. Yemek yeme biçiminin düzeltilmesinde hızlı yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ve gece yatmadan önce yüksek kalorili yiyeceklerinin alınmaması önerilmelidir.”

Uzm. Dr. Nesriye Demirel, ergenlik döneminde sıklıkla artan insülin direnci ile etkin şekilde mücadele etmenin sosyal bir problem olduğuna dikkat çekerek; okul öncesi, okul çağı çocuklarına ve ergenlerde yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

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