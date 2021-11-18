Uzmanı uyardı: Cinsel isteksizlik tedavisinde ön inceleme önemli

Son dönemde en çok başvurulan cinsel sorunun isteksizlik olduğunu belirten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Erkek eskisine oranla az istek duyuyorsa ve bundan rahatsızsa sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Kan değerleri, hormon seviyesi, muayene ve test bulguları dikkatli bir şekilde incelenmelidir” dedi.

Yapılan çalışmaların genel nüfusta cinsel istek sıklığının haftada 1-4 kez ile ayda 2 kez civarında olduğunu söyleyen Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim, “Bu durumda bu sıklıktan az cinsel istek duyanlar cinsel istek azlığı yaşıyor denebilir. Ancak burada önemli olan kişinin kendini değerlendirmesidir. Biz bunu bazı testlerden yardım alarak da anlayabiliyoruz. Bir de zamanla değişim olup olmaması önemli bir kriter. Erkek eskisine oranla az istek duyuyorsa ve bundan rahatsızsa sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Sonuçta tüm cinsel sorunlar gibi cinsel isteksizlikte de organik faktörler, psikolojik faktörler ve sosyal faktörler isteği etkileyebilir” dedi.

“Cinsel isteksizliğe yol açan psikolojik ve sosyal faktörleri cinsel terapi ile tedavi ediyoruz, çifte birlikte uygulayacakları egzersizler veriyoruz”

Ön incelemenin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hattat, “Biz cinsel isteksizlik yaşayan erkeklerde önce sağlık ve cinsel hayat hikâyesini dinliyor sonra da bazı testler ile altta yatan hormonsal, sinirsel, damarsal, anatomik problem var mı araştırıyoruz. Eğer altta yatan sebep hormonal bir eksiklikse, örneğin testosteron eksikliği var ise o zaman bunu dışardan takviye ediyoruz. Eksik olan testosteronu yerine koyuyoruz. Testosteron yerine koyma tedavileri oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Hormon eksikliği ile sertleşme sorunu veya sertleşme kalitesinde azalma görülüyorsa buna yönelik tedaviler uyguluyoruz. Bunun yanında başka organik sıkıntılar var ise bunları da tedavi ediyoruz. İsteği azaltacak metabolik hastalıklar ve kilo fazlalığı, sağlıksız beslenme, bel çevresi kalınlığı gibi yaşam tarzı faktörleri için de sağlıklı cinsellik reçeteleri hazırlıyoruz. Cinsel isteksizliğe yol açan psikolojik ve sosyal faktörleri cinsel terapi ile tedavi ediyoruz. Yanlış cinsel inanışları düzeltiyoruz. Gerektiğinde hastamızı partneriyle değerlendiriyoruz. Sonuçta nasıl ki erkeğin sorunu kadını etkiliyor, kadının sorunu da erkeği etkiliyor. Çifte birlikte uygulayacakları egzersizler veriyoruz” diye konuştu.

“Testosteron seviyesi düzenli kontrol edilmeli”

Erkeklerin testosteron seviyelerini düzenli aralıklarla kontrol ettirmeleri gerektiğini aktaran Hattat, “Bunun yanında istenecek başka hormonsal testler de olabilir. Bunları doktorlarına danışarak öğrenebilirler. Testosteron seviyelerinde düşüş varsa testosteron takviyeleri konusunda yine doktorlarından bilgi alabilirler. Sağlıklı bir beslenme planı, kilo yönetimi ve sağlıklı bir kilo aralığında kalmak, bel çevresini kalınlaştırmamak, düzenli egzersiz yapmak, sigara kullanmamak, alkolü sınırlamak, uyku ve stres düzeylerini takip etmek cinsel hayat ve istek için çok önemli. Cinsel istekte bir azalma olduğunda, sertleşme kalitesinde azalma veya boşalma problemleri yaşandığında sorunu geçiştirmemek ve sebebini bir hekime danışarak öğrenmek şart.

“Ayrıca cinselliği bir yarış olarak görmemek gerek”

Ayrıca cinselliği bir yarış olarak görmemek gerek. Kendi istek ve duyguları ile partnerinin istek ve duygularını tatmin edecek yönde bir cinsellik hedeflemek daha doğru. Burada önemli olan sayılar değil çifti mutlu edecek bir beraberlik olması. Bir de partnerleriyle konuşmaktan çekinmesinler. Kendilerini, sorunlarını, duygularını, beklentilerini partnerlerine anlatsınlar ve onları da dinlesinler. Eğer işin içinden çıkamıyorlarsa bir uzmandan yardım alabilirler” ifadelerini kullandı.