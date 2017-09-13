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Sağlık

Uzmandan 'Kronik Yorgunluk Sendromu'na karşı uyarı

KAYSERİ, (DHA)- BESLENME ve diyet uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, "Yataktan kalkmakta zorlanıyor ve ağrılar ile uyanıyor, uyku halinden kurtulamıyor ve gün içinde halsizlik sorunu yaşıyorsanız, Kronik Yorgunluk Sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz" de

13 Eylül 2017 18:28

KAYSERİ, (DHA)- BESLENME ve diyet uzmanı Merve Sarptaş Büyükince, \"Yataktan kalkmakta zorlanıyor ve ağrılar ile uyanıyor, uyku halinden kurtulamıyor ve gün içinde halsizlik sorunu yaşıyorsanız, Kronik Yorgunluk Sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz\" dedi.
Merve Sarptaş Büyükince, kronik yorgunluğun uzun süreli ve tekrarlayıcı olabileceğini söyledi. Büyükince, \"Kronik Yorgunluk Sendromu pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen, 6 aydan uzun sürebilen ve tekrarlayabilen bir sorundur. Kansızlık, karaciğer ve kalp yetmezlikleri, enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, uzun saatler süren iş temposu, duygu durum değişiklileri uyku bozuklukları, stres ve depresyon hallerinin sonucunda ortaya çıkabilir. Sürekli uyku hali, hiçbir iş yapmama veya yaptıklarından memnun olmama durumu ile kendini gösteren kronik yorgunluk sendromuna; boğaz, kas ve eklem ağrısı, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi tablolar da eşlik edebilir\" ifadelerini kullandı.
Yeme bozukluğunun kronik yorgunluğa yol açabileceğini belirten Büyükince, vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkileyen kronik yorgunluğun sonucunda, aşırı yemek yeme istediği ortaya çıkabileceğini, bu durumun önemli bir sorun haline gelebileceğini söyledi. Büyükince, şöyle devam etti:
\"Aşırı kilo alımı ile birlikte ve ilerleyen dönemlerde de önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Kronik yorgunlukla mücadelede; düzenli egzersiz yapmak, stres kontrol yöntemlerini öğrenmek ve ağır iş yükünü hafifletmek kadar beslenme alışkanlıkları ve diyetin de önemi büyüktür. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketin. Glisemik indeksi düşük besinleri tercih edin. Pilav, makarna, börek gibi tatlardan mümkün olduğunca uzak durun. Kızartma ve yağlı yiyecekler yerine; buharda, ızgara ve fırında pişirilmiş besinlere yönelin. Haftada 2 ya da 3 kez balık tüketebilirsiniz. Kırmızı et miktarında ölçüyü kaçırmayın. Ara öğünleri atlamayın. Gün içinde yeteri kadar süt ve süt ürünü alımına özen gösterin. Yağlı tohumlardan; ceviz, fındık ve badem tüketin. Hazır gıdalar, paketli ürünler, soslar ve aşırı yağlı besinlerden uzak durun.\"

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