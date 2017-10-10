Uzmandan çocuklarda uyku düzeni için öneriler

KAYSERİ (DHA)- NÖROLOJİ uzmanı Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları, okul çağındaki çocukların yeterli ve kaliteli uyumalarının son derece önem taşıdığını, uykusuzluğun okuldaki başarıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Sevda İsmailoğulları, çocukların uyku düzenlerinin ihtiyaç duydukları uyku süresine göre organize edilmesi gerektiğini söyledi. İsmailoğulları Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi\'nin yaşlara göre uyku sürelerini belirlediğini, buna göre 3-5 yaşındakiler için gündüz uykuları dahil 10-13, 6-12 yaşındaki çocuklar için 9-12 saat olarak önerildiğini hatırlattı. Çocuk ve gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlığı için uykunun vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Sevda İsmailoğulları, “Uyku düzenin sağlanamaması durumunda, dikkatsizlik, konsantrasyon ve duygulanım bozuklukları, hiperaktivite ve yorgunluk gibi sorunlarla karşılaşılabiliniyor” dedi. İsmailoğulları bu konuda ailelere yol gösterecek önerilerini şöyle sıraladı:

* Değişim için zaman verin: Yeni uyku alışkanlıklarına aniden değil, yavaş yavaş geçin. Çocuğunuzun okul başlangıç saatine uygun olacak şekilde, yatma ve kalkma saatlerini erkene çekmeye çalışın. Bu düzeni hafta sonu da devam ettirmeye özen gösterin. * Düzenli bir uyku programı oluşturun: Çocuğunuzun her gün aynı saatte yatmasını ve aynı saatte uyanmasını sağlayın. * Günlük uyku rutinini koruyun: Dinlendirici bir uyku için sakin, rahatlatıcı bir yatma zamanı programı oluşturun. Uyku öncesinde 2-3 aktivite içerecek şekilde 20-30 dakika süren standart bir program uygulayın (Örneğin; banyo, diş fırçalama, 2 masal, şarkı, dua,...). Bunun içine çocuğunuzun hoşuna gidecek şeyler de koymaya çalışın. * Rutini uygularken çocuğa sizin sunduğunuz seçeneklerden birini seçtirerek kontrol hakkı sunun ve sorular sormak yerine komutlar verin. * Uyku zamanı programı başlamadan önce sözel ipuçları verin ve hatırlatmalar yapın. Aktiviteleri uygularken çocuğunuza pozitif yaklaşın, fakat buna rağmen uyumak istemiyorsa rutini hemen sonlandırılıp yatmasını sağlayın. * Yatağa gitmeden 30 dakika önce, sert ve hareketli oyunları sonlandırmasını sağlayın.* İstikrarlı olun: Çocuğun uyku saatini kendisinin belirlemesi, televizyon önünde uyumasına izin verilmesi, bir gün beraber uyumalarına izin verilmemesi ertesi gün izin verilmesi gibi davranışlar çocuğun uyku düzenini bozacaktır. Bu nedenle kararlarınızda istikrarlı ve önceden tahmin edilebilir olun. • Şekerli gıdalar vermeyin: Yatma saatinden önce şekerli gıdalar ve atıştırmalıkları tüketmesine engel olun. * Elektronik cihazları kapatın. Televizyon izleme, internette dolaşma, bilgisayar oyunları gibi aktiviteler uyku sorunlarına neden olabiliyor. Bu nedenle yatmadan en az 1 saat önce tüm elektronik cihazları kapatın. İyi bir uyku ortamı yaratın: Çocukların yatak odasının uyku için rahat, sessiz ve uygun ısıda olmasını sağlayın.