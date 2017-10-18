Uzman Psikolog Yakupoğlu: İş yerinde hayır demesini bilin, tükenmişlik sendromu yaşamayın

İSTANBUL, (DHA) - SÜREKLİ çalan telefonlar, cevaplanması gereken mailler, hazırlanması gereken dosyalar, toplantılar ve yetiştirilmesi gereken işler derken ofisteki stres, insan psikolojisini etkiliyor. Yoğun tempoda çalışan insanların günün çoğunluğunu işyerinde geçirmesinin olumsuzluklarından bahseden Uzman Psikolog Melda Yakupoğlu insanların iş yerinde stresle etkili bir şekilde baş edemediklerinde tükenmişlik sendromları yaşayabildiğini ifade etti.

Tükenmişlik sendromunun ilk etapta çalışanların tahammül düzeylerine ve motivasyonlarına yansıdığını, yıpranan kişilerde artık eskisi gibi tahammül gösterememe, daha çabuk öfkelenme gibi durumların görülebildiğini söyleyen Melda Yakupoğlu, ilerleyen zamanlarda gerginliğin beden duruşuna yansıdığını belirtti.

\"TÜKENMİŞLİK SENDROMU DEPRESYONA SEBEP OLUYOR\"

Yakupoğlu, \"Beyin, bedene sanki her an tehlike gelecekmiş gibi tetikte olmayı gerektiren sinyaller gönderiyor ve gergin duruşlarla fiziksel ağrılar başlıyor. Strese bağlı ağrılar, bazen boğulmuşluk hisleri, panik ataklar görülebiliyor. Daha sonra da çalışanların fiziksel olarak uyku ve yeme düzenleri bozulabiliyor. Uzun süre bu yıpranmışlık hali kabul edilmeyip mevcut enerjiden kullanıldığında da depresyon gibi psikiyatrik durumlara yol açabiliyor\" diye konuştu.

Yoğun iş temposunda çalışan kişilerin tükenmişlik sendromuna yakalanmamaları için belirtilerin başladığı andan itibaren psikolojik olarak desteklenmeleri gerektiğinin altını çizen Yakupoğlu, profesyonel olarak desteklendiklerinde depresyon, panik atak gibi psikiyatrik durumların önüne geçildiğini ve bireylerin etkili iletişim yöntemleri kullanarak kendilerini daha net bir şekilde ortaya koymalarının sağlandığını belirtti.

\"HAYIR DEMESİNİ BİLİN\"

Özellikle ofis ortamlarında çalışanları en çok tüketen durumların başında, kişilerin hayır diyememesi, görevlerinden fazla ve farklı işleri de kendilerine misyon edinmeleri, müdürleri tarafından yeteri kadar onaylanmamaları, motivasyonsuzluk, iş arkadaşları tarafından mobbinge uğramaları ve kalabalık gruplarla baş edebilmeleri gereken durumlarda etkili iletişim yöntemlerini kullanamamalarının geldiğini vurgulayan Yakupoğlu, tükenmişlik sendromunun birçok kez kişilerin iş dünyasına atılmadan önce kendilerini ve potansiyellerini yeteri kadar bilememesinden kaynaklandığını ifade etti.

\"Örneğin, bir çalışan kendisine verilen sorumluluğu sürdürmekte güçlük çekiyorsa bunu etkili bir şekilde ifade etmelidir’’ diyen Melda Yakupoğlu, teoride bu şekilde olsa da, pratik uygulamalarda çalışanların tükenmişlik durumlarını paylaşmak istemediğini belirtti.

Daha sonra problemleri içlerinde büyüterek birçok zaman klinik durum haline geldiklerini söyleyen Yakupoğlu, işin içinden kendi başlarına çıkamaz hale geldiklerini de ifade etti. Bu sebepten dolayı kendini etkili bir şekilde ortaya koymayı öğrenme gereksiniminin doğduğuna dikkat çeken Yakupoğlu, tükenmişlik ile baş edebilmede iş yaşamı becerilerinin bu noktada anlam kazandığını belirtti. Bu ihtiyacın dolayısıyla kurumsal iş yerlerinin, çalışanların mutlu hissetmesini sağlamak amacıyla sorumluluk alması ve eğitimler ile insan ilişkilerinde fark yaratma yoluna gitmeleri gerektiğini belirten Yakupoğlu, ilişkilerde fark yaratan bir iletişim biçimi kullanmak için de, belirli teknikleri öğrenmek gerektiğini vurguladı.

Plaza çalışmalarının, başarılarının arkasında çoğu zaman iş hayatında kendini geliştirmek adına alınmış pratikteki eğitimleri olduğunu söyleyen Yakupoğlu, kurumsal firmaların iş yerlerinde gerekli ölçme ve değerlendirme yapabilmeleri için, psikologlarla çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Yakupoğlu, bu durumun rutin ruhsal durum değerlendirmesi ve motivasyonel eğitim günleri düzenlemelerinin çalışanların mutluluğunu arttıracağını ve iş verimliliğini yükselteceğini dile getirdi.

\"TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ODAKLI PROGRAMLAR DÜZENLENMELİ\"

Tükenmişlik sendromuna, ofis içi çözümler olacak programlar düzenlemek gerektiğinin altını çizen Yakupoğlu, bu programların içerik açısından çok yönlü ve çözüm odaklı olması gerektiğini belirtti.

Yakupoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

\"İş yerlerinde çalışanların kendi takım arkadaşlarından, yöneticilerine kadar nasıl konuşmaları gerektiğinden, bir toplantıda kitlelere verilmek istenilen mesajlardan ve dış görünüşlerinden, imajlarından yola çıkarak profesyonel bir hizmet almak, bu sebeple modern çağın önemli gereksinimlerinden olmuştur. Beden dili, mimiklerin kullanımı, konuşma sanatı, karşıdaki kişiyi kırmadan hayır diyebilme becerisi, toplantıları yönetebilmek, gevşemek, stres, öfke, heyecan ve diğer duyguları fark edebilme ve kontrol edebilmek, iyi bir giyim seçmek, geleceği programlamak, plan yapabilmek, yaratıcı vizyon ve misyon oluşturabilmek, özgüven kazandırmak, liderlik, karşıdaki kişinin ihtiyaçlarını sezinlemek, çözüm üretme, empati yapabilmek ile ilgili becerileri kazandıran workshopların ofis ortamlarında düzenlenmesi fayda sağlayacaktır. Eğitimler ve yapılan rutin psikolojik değerlendirmeler sonucunda iş yerinde mutlu olan çalışanlar stres ile baş edebilecek hale gelecekler. Böylece tükenmişlik sendromuna yakalanma oranları azalacak.

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